Nueva oportunidad de estudio en Reino Unido: conozca cómo postularse al programa de becas Chevening y sus requisitos

La Embajada del Reino Unido en Venezuela anunció la apertura de las postulaciones para las becas Chevening 2027-2028, una oportunidad dirigida a profesionales venezolanos que deseen cursar una maestría de un año en universidades británicas.

El programa ofrece financiamiento completo y busca incorporar nuevos talentos a su comunidad internacional de líderes.

¿Qué beneficios ofrece?

Los seleccionados recibirán apoyo económico para cubrir los principales gastos relacionados con sus estudios. La beca contempla:

Pago total de la matrícula.

Boletos aéreos.

Gastos de manutención durante la estancia académica.

Además, la convocatoria no establece límites de edad ni restringe las áreas de estudio, lo que amplía las posibilidades para profesionales con distintos perfiles académicos y laborales.

Requisitos principales

Para optar al programa, los aspirantes deben ser venezolanos, contar con un título universitario de pregrado, dominar el idioma inglés y demostrar al menos dos años de experiencia laboral.

También deben asumir el compromiso de regresar a Venezuela por un período mínimo de dos años una vez que culminen sus estudios en el Reino Unido.

Los candidatos necesitan, además, una dirección de correo electrónico y un número telefónico para completar el proceso. También deberán disponer del código de acceso único que les permitirá ingresar al sistema de solicitudes durante las diferentes etapas de la convocatoria.

¿Cómo participar?

La solicitud se realiza de manera digital mediante la plataforma oficial de Chevening. Los interesados deben comprobar primero que cumplen con los criterios de elegibilidad y preparar una candidatura convincente, tomando en cuenta las orientaciones proporcionadas por el programa para completar correctamente el formulario.

La convocatoria estará disponible hasta el martes 6 de octubre de 2026 a las 7:00 am, hora de Venezuela, equivalente a las 11:00 am UTC. Los postulantes deben completar y enviar su solicitud antes de ese momento para participar en el proceso de selección.

Más de 470 venezolanos han recibido la beca

Chevening cuenta con una trayectoria que se remonta a 1983 y, según la Embajada británica, más de 470 venezolanos han formado parte del programa.

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