La plataforma de financiamiento digital Krece y la empresa tecnológica Samsung anunciaron una alianza comercial en Venezuela para facilitar la compra de teléfonos inteligentes mediante pagos fraccionados, con opciones que alcanzan hasta 12 cuotas y una inicial desde 0 % según el nivel del usuario dentro de la aplicación.

¿Qué equipos incluye?



A través de sus canales oficiales, Krece informó que el acuerdo abarca tanto equipos de gama media de la Serie A (entre ellos los modelos Galaxy A17, A27, A37 y A57) como dispositivos de gama alta de la Serie S26, que incluye el Galaxy S26, el S26 Plus y el S26 Ultra. Con este esquema, los clientes con línea activa en la plataforma retiran el equipo el mismo día en los comercios aliados y cancelan el saldo restante en cuotas quincenales.

Cuotas: detalles



El porcentaje de pago inicial y la cantidad máxima de cuotas dependen de la categoría que cada usuario alcanza dentro del sistema de puntos de la aplicación:

Nivel Azul: exige una inicial de 25 % y ofrece hasta 8 cuotas.

Nivel Plata: requiere una inicial de 20 % y permite hasta 10 cuotas.

Nivel Oro: solicita una inicial de 15 % con plazo de hasta 10 cuotas.

Nivel Platino: exonera el pago inicial (0 %) y habilita hasta 12 cuotas para liquidar el equipo.

Requisitos para optar por el financiamiento



Para optar por este financiamiento, los interesados descargan la aplicación Krece en su dispositivo móvil, registran su número telefónico junto con su cédula de identidad y verifican el monto de su línea disponible sin necesidad de historial bancario previo ni avales físicos. Una vez aprobada la línea, el comprador acude a cualquiera de las tiendas aliadas en el país (que suman más de 2.500 puntos afiliados a la red de la plataforma) y gestiona la operación directamente desde su teléfono.

Deuda



Krece, con más de cuatro millones de descargas y presencia en Venezuela, República Dominicana, Perú y Bolivia, opera bajo un esquema de progreso por puntualidad: cada dólar pagado a tiempo suma un punto para ascender de nivel y desbloquear mejores condiciones crediticias. En caso de retraso en alguna cuota quincenal, la plataforma no aplica recargos por mora, aunque bloquea de manera remota el dispositivo hasta que el cliente regulariza su saldo, momento en el cual el sistema restablece el acceso de forma automática.

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