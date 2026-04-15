PASTÓN decide destacar en línea con su renovada plataforma y un slot de su firma

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Como se anunció en BeTragaperras, uno de los principales portales de juego con reseñas sobre los mejores casinos online de España, Pastón.es, operador español especializado en apuestas y casino online, ha dado un paso significativo en su estrategia de modernización con el lanzamiento oficial de su nueva página web.

Se trata de una actualización profunda de su plataforma, diseñada para mejorar la experiencia del usuario, optimizar la navegación y reforzar el compromiso de la marca con la innovación. Junto a esta renovación, la compañía también ha estrenado Gates of Pastón 1000, un juego exclusivo desarrollado por Pragmatic Play, una de las firmas más prestigiosas del sector.

La renovación de la web que se enfoca en el usuario

El rediseño de Pastón.es está construido sobre un principio fundamental: priorizar la experiencia móvil. La plataforma adopta un enfoque “mobile first”, asegurando que la navegación desde teléfonos y tabletas sea fluida, rápida y cómoda, algo esencial en un mercado donde la mayoría de los jugadores interactúan desde dispositivos portátiles.

Entre las novedades más destacadas se encuentra un nuevo menú lateral que permite moverse por toda la web de forma más intuitiva, una sección de usuario completamente rediseñada y carruseles dinámicos que facilitan el acceso a los juegos más populares y a las últimas incorporaciones.

A esto se suman tiempos de carga optimizados, una organización más clara del contenido y un sistema de filtros inteligentes que ayuda al jugador a encontrar títulos según sus gustos, categorías o características específicas.

Con estos cambios, Pastón busca que descubrir juegos, promociones o herramientas sea cuestión de segundos, creando una experiencia más personalizada y adaptada al ritmo de cada usuario.

La comunidad puede acceder a otras funciones gracias a la IA

Uno de los avances más relevantes dentro de esta renovación es la incorporación de un sistema basado en inteligencia artificial. Esta tecnología analiza patrones de uso, preferencias y hábitos de los jugadores, permitiendo que la plataforma recomiende contenido relevante y adapte la navegación a cada usuario. El objetivo es generar un entorno más cercano y enriquecido, fomentando la fidelización a través de experiencias personalizadas.

Junto a la IA, Pastón anunció una de las funcionalidades más solicitadas por su comunidad: la posibilidad de realizar retiradas mediante tarjeta. Esta opción estará disponible a partir de noviembre y permitirá procesar cobros de forma más rápida y sencilla. Con esta incorporación, la empresa responde directamente a una demanda recurrente de sus jugadores, reforzando su compromiso con la mejora continua del servicio y la optimización de los procesos de pago.

Gates of Pastón 1000: la nueva slot exclusiva de Pragmatic Play

La renovación de la web llega acompañada de un lanzamiento que promete captar la atención de los aficionados al casino online: Gates of Pastón 1000, un slot exclusiva creada en colaboración con Pragmatic Play.

Este nuevo título se inspira en el reconocido Gates of Olympus 1000, pero incorpora una estética completamente adaptada al universo visual de pastón.es, con símbolos, escenarios y elementos gráficos que rinden homenaje a la comunidad de la marca.

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