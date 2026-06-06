Premios de cine español prohíben uso de la IA en categorías de mejor música y canción: esto se sabe

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La Academia de Cine de España prohibió emplear la inteligencia artificial (IA) totalmente para generar música y canciones originales que sean candidatas a los próximos premios Goya, en 2027.



También limitó las candidaturas de mejores actor y actriz revelación a los que hayan sido intérpretes de reparto en un máximo de cuatro largometrajes estrenados o lleven diez años de profesión cinematográfica, según informó la academia este viernes en un comunicado.



Aparte, entre otras novedades, solo se aceptará una producción por país en la categoría de mejor película europea.



Anteriormente, la academia ya había regulado el uso de la IA para vetar las obras donde esta tecnología sustituyera la autoría humana, y solo se admitían ya películas "cuya creación y desarrollo artístico y técnico estén liderados por personas físicas identificables".



Ahora, toda obra inscrita deberá incluir una declaración responsable sobre el uso de IA generativa en cualquier fase de desarrollo o producción, donde se especifique las partes del proceso en que se haya utilizado, la naturaleza y finalidad y las herramientas utilizadas.



Estará permitida para la asistencia técnica; automatización de procesos y tareas repetitivas; apoyo a tareas de optimización técnica o de postproducción y generación de materiales de trabajo interno.

Premios de cine español prohíben la IA en categoría de mejor música

No obstante, en los premios de mejor música y canción originales, no se admitirá en ningún caso para la generación de la composición o de la letra, ni siquiera como apoyo o asistencia.



Por tanto, no serán elegibles aquellas composiciones musicales en las que la autoría haya sido generada total o parcialmente con la participación de sistemas de inteligencia artificial, ni en las que haya servido para a la composición.



En el caso de mejor canción original, la voz principal debe ser real y su interpretación debe haber sido grabada por una persona o varias expresamente para la película inscrita.

Con información de EFE

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