Conoce al periodista venezolano postulado a los Premios Ícono 2026

Suscríbete a nuestros canales

El periodista y estratega de comunicación venezolano Miguelangel Higuera, actualmente radicado en Colombia, fue postulado a los Premios Ícono 2026.

Este, es un reconocimiento que distingue a profesionales, líderes y creadores que han generado impacto en distintas industrias de América Latina a través de su trabajo e influencia.

Higuera, desarrolló una trayectoria en medios venezolanos como presentador de televisión, locutor y productor, además de desempeñarse como conferencista y profesor universitario en temas vinculados a comunicación, oratoria y narrativa pública.

Medios venezolanos han reseñado parte de su trayectoria en radio, prensa y televisión, destacando su trabajo como locutor y presentador en programas radiales y proyectos audiovisuales en el país.

De igual manera, participó en espacios académicos y formativos vinculados al periodismo y la comunicación, como conferencias sobre oratoria y narrativa pública realizadas en la Universidad Católica Andrés Bello, donde presentó su charla “El Arte de Comunicar”, enfocada en herramientas de expresión, persuasión y lenguaje comunicacional.

Trayectoria en Colombia

Tras establecerse en Colombia, su carrera evolucionó hacia el campo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica, acompañando a líderes, expertos y proyectos en la construcción de narrativa pública, reputación y presencia mediática.

La postulación se da en un contexto donde el rol de los profesionales de comunicación ha evolucionado significativamente en la región.

Cada vez más periodistas y expertos en medios han ampliado su campo de acción hacia la estrategia de posicionamiento, reputación y visibilidad para organizaciones y líderes.

“Hoy la comunicación estratégica no se trata solo de visibilidad, sino de construir confianza y reputación en un entorno informativo cada vez más competitivo”, afirma Higuera.

Los Premios Ícono se han consolidado como una plataforma que reconoce talento, liderazgo e innovación en distintos sectores de América Latina, reuniendo a creadores, empresarios y profesionales de distintos países de la región.

Más de siete millones de Venezolanos

Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de siete millones de venezolanos han migrado en los últimos años, muchos de los cuales han logrado integrarse y desarrollar carreras profesionales en distintos países del continente.

La presencia de profesionales venezolanos en áreas como la comunicación estratégica, el posicionamiento mediático y la construcción de narrativa pública se ha hecho cada vez más visible en América Latina.

En un entorno donde la reputación y la narrativa pública se han convertido en activos clave para empresas y líderes, el papel de los estrategas de comunicación continúa ganando protagonismo dentro del ecosistema empresarial y mediático regional.

Visite nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube