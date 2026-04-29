Temor a ICE obliga a madre venezolana a huir con su bebé recién nacido: así es la historia de Osmeilys

Suscríbete a nuestros canales

La historia de una familia venezolana en Estados Unidos ha generado atención internacional luego de que Osmeilys se viera obligada a abandonar su vivienda apenas dos días después del nacimiento de su bebé.

Dicha decisión estuvo motivada por el temor a operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras alertas recibidas sobre detenciones en su edificio.

La situación se desencadenó cuando la pareja salió a una cita médica con su recién nacido y recibió información sobre redadas en la zona. Ante el riesgo percibido, decidieron no regresar a su hogar y salir de inmediato, lo que marcó el inicio de una vida en incertidumbre.

"Ese día teníamos planificado un examen médico para mi niño recién nacido. Cuando salimos con mi esposo, no sabíamos que no íbamos a poder volver nunca, porque aparentemente los agentes están yendo todos los días" Desde ese momento, la familia quedó sin residencia fija y comenzó a desplazarse mientras evaluaba cómo afrontar su nueva realidad en medio del miedo a posibles detenciones.

Tras la salida repentina del hogar, la familia enfrentó serias complicaciones económicas y legales. La revocación del permiso de trabajo del esposo agravó aún más la situación, sumándose a los gastos médicos del parto.

El caso también está vinculado a modificaciones en las políticas migratorias en EEUU, incluyendo la eliminación de plataformas de gestión de citas y solicitudes de asilo. Estos cambios han afectado a numerosos migrantes que dependían de estos mecanismos para regularizar su situación.

La familia había iniciado procesos migratorios previamente, exactamente en el año 2023, cuando ingresaron por medio de la app CBP One, durante la administración del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden, pero la cancelación de herramientas digitales complicó su continuidad y aumentó la vulnerabilidad.

Una historia marcada por la incertidumbre

Actualmente, la familia busca asesoría legal mientras intenta mantenerse unida y superar la crisis. Aunque enfrentan miedo constante a operativos migratorios, expresan su intención de permanecer en Estados Unidos y regularizar su situación, según informa Caraota Digital.

"Ha sido demasiado fuerte, pero lo que importa es que estemos juntos y un poco más tranquilos".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube