¡Terror en Indonesia! Hallan más de 50 bebés torturados en guardería: así se llevó el operativo de rescate

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Recientemente, autoridades de Indonesia procedieron a la clausura de la guardería Little Aresha, ubicada en la ciudad de Yogyakarta, tras descubrirse graves actos de maltrato contra los menores.

De acuerdo con medios internacionales, la intervención ocurrió luego de que padres de familia y denuncias anónimas alertaran sobre irregularidades en el trato hacia los bebés, quienes eran dejados en el lugar mientras sus padres cumplían con sus jornadas laborales.

En el operativo se confirmó que las educadoras inmovilizaban a los niños para evitar que realizaran ruidos o movimientos que pudieran incomodarlas.

Detalles del hallazgo

Las grabaciones de seguridad del establecimiento revelaron la forma en que operaba el personal a cargo de los 103 niños inscritos. Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron a los bebés en el suelo sobre espuma fría.

Los menores estaban completamente inmovilizados, lo que impedía que pudieran gatear o moverse con libertad. Esta práctica era utilizada de manera sistemática para que los niños no molestaran durante el día.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate de los niños?

El video del operativo muestra el momento en que los padres y la policía ingresan a las instalaciones para auxiliar a los pequeños. Las imágenes captaron a varios bebés en silencio absoluto por el miedo, mientras que otros lloraban con desesperación al ser liberados de las ataduras.

Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para desatarlos y verificar su estado de salud de forma inmediata, priorizando a quienes presentaban mayores signos de descuido.

Hasta el momento se identificaron 53 víctimas, la mayoría de ellas con edades que no superan los 16 meses.

Acciones legales y atención médica

A raíz de estos hechos, al menos 13 personas se encuentran bajo investigación por su presunta responsabilidad en los daños físicos y emocionales causados a los menores. El gobierno local garantizó que todos los niños rescatados recibirán atención médica y apoyo psicológico especializado para tratar los traumas derivados de la experiencia vivida en el centro.

El inmueble permanecerá cerrado de forma definitiva mientras avanzan los procesos judiciales.

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