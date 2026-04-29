Altercados durante proceso de regularización: inmigrantes asaltan embajada en Madrid

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Un grupo de inmigrantes encabezó un asalto a la Embajada de Gambia, en Madrid, en medio de un altercado relacionado con el proceso de regularización de personas extranjeras en situación irregular promovido por el gobierno español.

El incidente se registró cerca de las 10:00 de la mañana de este martes, en el distrito de Ciudad Lineal, específicamente en la calle Hernández de Tejada. Decenas de inmigrantes se concentraron en la zona desde la noche anterior, para esperar su turno a las puertas de la sede diplomática.

Altercado en ma Embajada de Gambia

Sin embargo, varios de ellos se quedaron sin la posibilidad de obtener el denominado certificado de vulnerabilidad a primera hora de la mañana.

Al lugar acudieron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de España, junto con efectivos de la Policía Municipal.

En imágenes compartidas por medios locales como ABC, se pudo observar el momento cuando los inmigrantes comenzaron a saltar la valla de la embajada para acceder al interior.

Sin embargo, los funcionarios policiales intervinieron para restablecer el orden.

El sindicato policial Jupol informó que en localidades como Murcia también se presentaron eventos similares relacionados con el mismo proceso.

Regularización de inmigrantes en España

Los trámites para la regularización de personas inmigrantes en situación irregular arrancaron el pasado jueves, 16 de abril, de forma telemática y el día 20 de forma presencial.

Se trata de una de las medidas del gobierno español anunciada a principios de febrero y que, según los cálculos, abordará a 500 mil personas.

El certificado de vulnerabilidad es una de las tres vías, además de la situación familiar o de arraigo, por las que las personas migrantes que cumplen los requisitos pueden acogerse al proceso de regularización extraordinario propuesto las autoridades españolas.

El procedimiento ha sido duramente criticado por la falta de recursos para atender las solicitudes.

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