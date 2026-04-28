España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana: agenda del evento

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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albaresc onfirmó que invitará a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y el 5 de noviembre.

"En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país", ha asegurado Albares en un encuentro con la prensa.

La Cumbre Iberoamericana de Madrid "no va a ser distinta de otra, la Secretaría Pro Témpere no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir", ha matizado el ministro español.

Albares también ha asegurado que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asistirá a la Cumbre Iberoamericana.

Está información, fue ofrecida en la sede de la embajada de España en Santo Domingo tras un encuentro con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez,

Los dos ministros de Exteriores han repasado este martes los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que en esta ocasión tendrá como lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.





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