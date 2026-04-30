El caso de Wilfredo: niño se presenta solo a migración mientras su madre permanece detenida en Houston

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Una situación alarmante captó la atención de la comunidad en Houston, poniendo de relieve las dificultades que enfrentan los migrantes dentro del sistema judicial.

Un pequeño de apenas 10 años se vio obligado a comparecer ante un tribunal sin la compañía de un abogado ni el respaldo de sus padres, asumiendo su propia defensa en un entorno diseñado para adultos.

Este caso generó una ola de indignación debido a la separación familiar que sufre el menor desde finales del año pasado. Su madre permanece bajo custodia de las autoridades, lo que dejó al niño en una posición de vulnerabilidad.

Una posible expulsión a un destino desconocido

Las autoridades migratorias plantearon la posibilidad de trasladar al pequeño Wilfredo, hacia un país sudamericano. El punto crítico de esta decisión es que el niño jamás ha visitado ese territorio y no posee ningún tipo de vínculo o red de apoyo allá.

Activistas señalan que enviarlo a un lugar donde no conoce a nadie representa un riesgo severo para su integridad.

La situación legal de la familia

A través de la cuenta Houston Latinos Unidos, se informó que, a pesar de que la madre contaba con autorización para laborar y asegura haber seguido los procedimientos correspondientes para mantener su estancia en regla, la detención se mantiene firme.

La defensa de los derechos humanos argumenta que el enfoque actual del caso no toma en cuenta el bienestar del pequeño, quien está siendo procesado bajo normativas que no distinguen su condición de infante.

Exigencias de reunificación

El clamor de quienes apoyan a la familia es claro: detener el proceso de traslado y permitir que la madre recupere su libertad. El objetivo es que ambos puedan enfrentar sus procesos legales juntos, garantizando que el niño deje de ser tratado bajo un rigor que no corresponde a su edad y que pueda permanecer bajo el cuidado de su única figura protectora.

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