¡Cumbre Iberoamericana! La resolución sobre el estatus y los cargos públicos de Venezuela en la UE este 30 de abril: detalles

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​El Gobierno de España invitó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a participar en la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Madrid a principios de noviembre.

Dicha invitación ocurre en un contexto donde el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicitó formalmente el levantamiento de las restricciones que pesan sobre la funcionaria para facilitar su presencia en territorio europeo.

La medida encendió un debate este jueves 30 de abril durante la sesión del Parlamento, el cual reaccionó a este movimiento con una resolución aprobada por mayoría de 507 votos, reportó Europa Press.

​Votación y posturas en la Eurocámara

En respuesta a este escenario, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para instar a que no se levanten las sanciones. El texto salió adelante con una amplia mayoría de 507 votos a favor, provenientes de grupos como el Popular, el Socialista y Renew.

Por el contrario, se registraron 31 votos en contra, entre los que destacaron los de Irene Montero e Isa Serra, además de 35 abstenciones.

​El papel de España en la cumbre de Madrid

​La administración de Pedro Sánchez busca que la Cumbre Iberoamericana de noviembre cuente con la representación de los distintos actores políticos de la región. Para lograrlo, el Ejecutivo español planteó ante sus socios europeos la posibilidad de flexibilizar las sanciones individuales.

Esta gestión diplomática intenta repetir el esquema de diálogo utilizado en citas internacionales previas, donde se otorgaron permisos especiales de viaje por motivos de agenda multilateral.

Próximos pasos diplomáticos

​A pesar del pronunciamiento de la Eurocámara, la decisión final sobre permitir o no el ingreso de la invitada a Madrid recae en el Consejo de la Unión Europea.

La administración española mantiene su postura de buscar una cumbre inclusiva, mientras que la mayoría parlamentaria europea insiste en que cualquier alivio en las restricciones debe estar condicionado a pasos concretos en Venezuela.

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