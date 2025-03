Recomendaciones para el Registro de Abuelos y Abuelas: válido para mayores de 60 años

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) ha lanzado una iniciativa para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Venezuela a través del Registro Nacional para Adultos Mayores de la Patria. Este programa busca recopilar información personal, socioeconómica y de salud para crear un censo actualizado.

Recomendaciones para entrar en la página

Para realizar el registro de manera segura, se recomienda utilizar una computadora, preferiblemente en horarios de madrugada, ya que durante el día puede ser complicado debido a la alta demanda.

Es importante acceder al enlace oficial del registro: https://registroadultomayor.minaamp.gob.ve/form.

Solo pueden registrarse personas con 60 años o más, ya que la ley establece esta edad como umbral para ser considerado adulto mayor.

Al finalizar el proceso, es crucial descargar la hoja de registro con los datos personales y el código QR.

Datos que deben rellenar

Para inscribirse, los adultos mayores deben proporcionar los siguientes datos personales:

Correo electrónico

Estado civil

Nivel de educación

Lugar de residencia

Número de teléfono celular (opcional)

Hoja de registro con código QR (descargar al finalizar el proceso)

Una vez completado el registro, pueden descargar su certificado en su teléfono celular siguiendo algunos pasos sencillos: entrar en los documentos del teléfono, buscar en configuración, escribir "Administrador de Archivos" y localizar el certificado en la carpeta correspondiente.

Estos son lo canales de contacto

Es importante recordar que, para evitar fraudes y proteger su privacidad, no debe compartir información personal con canales no oficiales. Solo utilice los enlaces y números de contacto proporcionados por las autoridades competentes, como el Ministerio de Adultos Mayores y el INASS, para realizar el registro y obtener asistencia. Evite proporcionar datos personales a través de redes sociales o mensajes no verificados, ya que esto podría comprometer su seguridad y privacidad.

Estos son los canales oficiales:

Teléfono: 0800-2283567

Instagram: @minadultosyadultasmayores, @inass_oficial

Telegram: @Canalinformativogrupoivss

Grupo de consultas: @Grupoivsspensionadosdevenezuela

