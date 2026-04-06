Requisitos para recibir tratamiento de diálisis a través del IVSS: sin costo alguno

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El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) dió a conocer los requisitos que deben presentar los ciudadanos para recibir tratamiento especial de diálisis.

Entre ellos se encuentran:

Informe médico elaborado por el especialista.

Prueba de serología que incluya hepatitis B core, hepatitis B antígeno de superficie, hepatitis C y VIH.

Pruebas de hematología completa.

Es importante destacar que este trámite se puede realizar desde cualquier unidad de diálisis en el país.

“Estas gestiones son gratuitas y oportunas ¡Por un Seguro más Social!”, se lee en su publicación.

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