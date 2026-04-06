Requisitos para recibir tratamiento de diálisis a través del IVSS: sin costo alguno

El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) dió a conocer los requisitos que deben presentar los ciudadanos para recibir tratamiento especial de diálisis.
Entre ellos se encuentran:
- Informe médico elaborado por el especialista.
- Prueba de serología que incluya hepatitis B core, hepatitis B antígeno de superficie, hepatitis C y VIH.
- Pruebas de hematología completa.
Es importante destacar que este trámite se puede realizar desde cualquier unidad de diálisis en el país.
“Estas gestiones son gratuitas y oportunas ¡Por un Seguro más Social!”, se lee en su publicación.
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