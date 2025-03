Serie La Residencia en Netflix: la comedia de misterio que se pelea el primer puesto con Adolescencia

Suscríbete a nuestros canales

"La Residencia", la nueva serie de misterio y drama de Netflix, ha interrumpido con fuerza en la plataforma escalando rápidamente al segundo puesto del ranking de lo mas visto en los últimos días.

Con su intrigante trama y un elenco estelar, la producción de Shondaland ha cautivado a los suscriptores convirtiéndose en el ultimo fenómeno de la plataforma de streaming.

Un asesinato en el corazón del poder

Cordelia Cupp, una detective excéntrica interpretada por la galardonada Uzo Aduba, es la encargada de desentrañar un crimen dentro de la Casa Blanca mientras navega por un laberinto de secretos.

Todos los que trabajan en el edificio son sospechosos de este asesinato.

El sello de Shondaland: garantía de éxito

La producción lleva el sello de la compañía de Rhimes, creadora de éxitos como "Grey's Anatomy", "Bridgerton" y "¿Quien es Anna?". El característico estilo de Shonda con personajes complejos y tramas emocionantes ha conquistado a la audiencia de Netflix una vez mas.

Reparto de la Residencia

Uzo Aduba

Giancarlo Esposito

Kylie Minogue

Randall Park

Barret Foa

Edwina Findley

¿Está basada en hecho reales?

Si bien es una obra de ficción inspirada en el libro "The Residence: Inside the private world of the White House" de Kate Anderson Brower, donde los ujieres, mayordomos y amas de llave cuentan en el libro como funciona todo de puertas adentro, la serie toma ciertos elementos pero el asesinato es ficticio.

La serie consta de ocho capítulos de 50 minutos, pero los dos últimos son de hora y media.

