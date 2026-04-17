Venezolanos en Barcelona: consulado recibe nueva valija de pasaportes y activa citas para el 21 de abril

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El Consulado General de Venezuela en Barcelona, España, emitió este viernes 17 de abril un aviso oficial informando sobre la recepción de una nueva valija de pasaportes.

A través de las redes sociales del ente diplomático se informó que los venezolanos que realizaron su trámite en esta oficina ya pueden verificar si su documento se encuentra disponible para el retiro.

De igual modo, el Consulado estableció condiciones específicas para el proceso de entrega.

Por lo que los usuarios interesados deben ingresar al portal web oficial del consulado para consultar el “Listado de pasaportes pendientes para retirar”.

Es fundamental realizar esta verificación antes de proceder con la solicitud de cita, ya que solo se atenderá a quienes tengan su documento físicamente en la sede.

Modalidades de retiro y fechas clave

La entrega de los pasaportes se realizará de forma organizada bajo las siguientes directrices:

Retiro presencial: Se requiere gestionar una cita previa a través de la página web. Las citas para la atención presencial estarán habilitadas a partir del próximo martes 21 de abril de 2026.

Autorización a terceros : Aquellos que no puedan asistir personalmente deberán consultar los requisitos legales y notariales en el portal web para delegar el retiro.

Se debe recordar a quienes residen fuera de la ciudad de Barcelona que la modalidad de entrega por correo postal se encuentra suspendida temporalmente.

Según el comunicado, este servicio estará disponible nuevamente a partir del 15 de mayo, por lo que se recomienda a los usuarios con urgencia optar por el retiro presencial mediante cita.

El consulado recordó que todos los trámites de consulta y citas deben realizarse directamente a través de su enlace oficial: consuladobarcelona.gob.ve.

Se exhorta a la comunidad venezolana en la región a no utilizar gestores y seguir los canales institucionales para garantizar la seguridad de su documentación.

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