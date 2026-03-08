Venezolanos pueden tener energía solar en casa: estos son los precios de los paneles

Suscríbete a nuestros canales

Los paneles solares son una forma de obtener energía eléctrica directamente del sol, que se transforma y se deposita en una batería, para uso doméstico o empresarial. Hay varios tipos de paneles solares y en Caracas empresas especializadas los venden.

El director de la empresa Summa Solar Group, ingeniero Anibal Cermeño, indicó que los paneles toman energía del sol que se acumula en una batería. Hay paneles policristalinos y monocristalinos. Los monocristalinos requieren menos superficie para su instalación, sirven para residencias, e incluyen paneles bifaciales y monofaciales.

Los paneles monofaciales captan energía por una sola cara y generan electricidad, los bifaciales lo hacen por las dos caras, por lo que son más eficientes, sobre todo cuando hay limitaciones de espacio.

“Se requieren componentes para que el panel sea funcional, como baterías para almacenar la electricidad que se convierte en corriente y voltaje. Para convertir la energía en corriente alterna y almacenarla en la batería se necesita un inversor”, explicó.

Añadió que un solo equipo hace todo, produce la electricidad y la almacena en la batería para usarla. “Para conectar una nevera, un TV, una antena Starlink y las luces en una casa de 80 m2, por ejemplo, se requiere un inversor de 3.000 vatios, una batería de 5 kilovatios / hora, 4 paneles solares de 440 vatios, cables de conexión y protectores; “ese sistema de paneles cuesta $ 3.360 a tasa BCV”.

Apartamentos solo requieren inversor y batería

Expresó que, en una casa con servicio eléctrico, se puede cargar la batería con un cargador conectado al tablero (de Corpoelec), el inversor ya lo tiene. “En un apartamento no es viable un panel solar, se usa solo un inversor y una batería. Si falla la luz, lo que esté conectado se mantiene operativo”.

Aclaró que el sistema de paneles debe ser instalado por un electricista bajo asesoría de la empresa o por un ingeniero electricista con la formación adecuada. Detalló que el panel dura 20 años a la intemperie, 30 años en operación; y la batería se recarga en un día de sol.

El líder de ventas de Planelec, Eric Ramos, ratificó que los paneles solares se clasifican en policristalinos, monocristalinos; y éstos en monofaciales y bifaciales.

“Para instalar un sistema de paneles se requieren paneles, batería e inversor / cargador. Los paneles captan la luz del sol, los fotones chocan contra las láminas y genera un diferencial de voltaje que se traduce en energía. El equipo Mppt la transforma y almacena en la batería; y se utiliza en el hogar”, detalló.

Ramos coincide al señalar que en los apartamentos no se puede colocar paneles solares, solo un inversor / cargador y una batería que se conectan, cuando hay luz; al tablero principal. Se carga en una hora y proporciona ocho horas de autonomía.

Paneles solares se ubican en el techo de las casas

Añadió que en el techo de una casa se pueden ubicar cuatro paneles solares, como mínimo, para generar 3200 vatios, un inversor / cargador y una batería. Este sistema de paneles cuesta $ 7.000 y permite conectar la nevera, internet, las luces, la computadora, TV.

En un apartamento, un inversor / cargador y una batería cuestan $ 1.200, permiten conectar una nevera, un TV, el internet, las luces; con ocho horas de autonomía.

Agregó que la instalación debe hacerla un ingeniero electricista. El panel tiene una vida útil de 30 años y las baterías de litio 25 años.

