Un hombre terminó en los calabozos del Instituto Autónomo Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) luego de participar en una salvaje golpiza contra otro ciudadano, a quien le tumbó varios dientes tras golpearlo en el rostro con un vaso térmico. El violento episodio ocurrió en el sector Belloso, perteneciente a la parroquia Bolívar de la capital zuliana.

Detalles del hecho



Las autoridades identificaron al arrestado como Jorge Luis Rincón Gómez. Una comisión policial interceptó y capturó a este individuo en la calle 88-A con avenida 14-A de la mencionada comunidad maracaibera, poco después del ataque.

Según el reporte oficial de Polimaracaibo, el afectado acudió por sus propios medios hasta el comando policial para formular la denuncia formal. En su relato, la víctima señaló a tres hombres (entre ellos Rincón Gómez), quienes lo abordaron de manera sorpresiva mientras transitaba a pie por la intersección de la calle 88 con avenida 14-A de Belloso. Sin mediar palabra, los tres sujetos lo atacaron y le propinaron múltiples golpes en la cara con el vaso térmico.

Traslado al hospital



Debido a la severidad de los impactos, el personal de seguridad trasladó de inmediato al herido hasta el área de emergencia del Hospital Central Dr. Urquinaona. Allí, los médicos de guardia evaluaron al paciente y diagnosticaron un trauma facial severo, heridas abiertas tanto en el maxilar superior como en el inferior, además de la pérdida de varias piezas dentales. Ante la profundidad de las cortaduras en su boca, los especialistas aplicaron puntos de sutura en ambos labios del denunciante para detener el sangrado.

Búsqueda y captura



Tras recibir el reporte y conocer la gravedad del caso, los agentes adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIP) activaron un operativo de búsqueda y patrullaje por las calles adyacentes al lugar del suceso, con el objetivo de ubicar y capturar al trío de agresores.



El avance clave de la investigación ocurrió cuando el propio agraviado llamó por teléfono a los funcionarios para alertar sobre la presencia de uno de sus atacantes, quien merodeaba cerca del sitio de la agresión. Los efectivos del SIP acudieron con rapidez hasta la calle 88-A con avenida 14-A y avistaron al sospechoso, cuya vestimenta y rasgos físicos coincidían por completo con la descripción aportada por la víctima.

Desenlace



Los oficiales dieron la voz de alto a Rincón Gómez y procedieron a su aprehensión inmediata. Como parte del protocolo legal, la comisión trasladó al detenido hasta el Hospital Central para su respectiva evaluación médica y luego lo llevó bajo estricta custodia hasta la sede de Polimaracaibo. El caso quedó a la orden del Ministerio Público, organismo que continuará con las actuaciones legales correspondientes mientras los cuerpos de seguridad mantienen la búsqueda de los otros dos implicados.

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