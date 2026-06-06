Árbol de gran tamaño cae en Capitolio: registran dos personas lesionadas

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Este viernes se registró la caída de un árbol ornamental en la entrada de la estación del metro Capitolio en la ciudad de Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informó a través de sus canales oficiales, que tras la caída del árbol se registraron al menos dos personas lesionadas.

Caída de árbol ornamental en Capitolio

De acuerdo con la información brindada por el comandante Palacios, el siniestro tuvo lugar el final de la avenida Universidad, adyacente al centro comercial Metrocenter, ubicado en Capitolio en la parroquia Catedral del municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, señala que se trató de un árbol de especie ornamental, el cual cedió por completo desde su base y cayó sobre el asfalto, obstaculizando totalmente la vialidad peatonal y vehicular en la zona.

Lesionados durante el siniestro

Al respecto Palacios indica que motivado a la caída del árbol, impactó de forma indirecta sobre dos personas quiénes fueron evaluados por los paramédicos del CBC logrando determinar que presentaron heridas y escoriaciones leves, por lo que no fueron trasladados a ningún centro médico.

Cabe destacar que el personal del CBC se desplegó de manera preventiva para realizar el acordonamiento de seguridad de la zona y evitar riesgos.

Adicionalmente, las comisiones de la Corporación de los Servicios se encargaron de las labores de seccionamiento, tala y despeje definitivo de la vialidad en el lugar de la caída del árbol.

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