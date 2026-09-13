Cayeron con falsa venta de ropa Shein: PNB investiga estafa masiva a más de 50 personas

Funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aprehendieron a un joven de 19 años de edad en el sector calle Unión de Coro, estado Falcón, por su presunta vinculación en el delito de fraude informático.

Según el reporte oficial, la actuación policial se derivó de una serie de denuncias, las cuales se suman a los reclamos públicos de más de 50 personas que afirman haber sido víctimas de una red de estafa comercial que operaba en la zona.

De acuerdo con el reporte del periodista Gerardo Moron, el modus operandi se estructuró a través del emprendimiento digital "Brutalísimo", una cuenta de la plataforma Instagram dedicada a la supuesta gestión y entrega de pedidos de la tienda internacional Shein.

Igualmente, reveló que, según testimonios presentados por las víctimas, los clientes cancelaban el dinero de la mercancía por adelantado bajo la promesa de recibir sus compras; sin embargo, los productos nunca fueron entregados y la encargada principal del negocio desapareció tras generarse los reclamos masivos.

Respecto al joven bajo custodia, identificado en la comunidad como Diangelo, las versiones recopiladas señalan que habría prestado su cuenta bancaria personal para recibir transferencias de los compradores, presuntamente desconociendo el origen delictivo de los fondos.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales del caso, mientras los cuerpos de seguridad mantienen la búsqueda de la dueña del comercio —quien anteriormente operaba bajo la marca "Revivel"— y de otros dos involucrados citados en el expediente.

Tras la publicación de la PNB sobre la aprehensión del joven, las víctimas reclaman que se profundice la investigación y se ordene la captura del resto de los señalados en las denuncias públicas, entre quienes nombran directamente a Diego Oria y Wilkare Revilla, además de las personas que promocionaron el comercio como una empresa legal y de confianza.

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