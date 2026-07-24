Cicpc esclarece macabro crimen de una adolescente en Carabobo: así asesinaron a Yorgelys Silva

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Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció el homicidio de la joven Yorgelys Naiyurieth Silva Abreu, de 16 años de edad, ocurrido en el estado Carabobo.

De acuerdo con la información publicada por el organismo de seguridad, las investigaciones realizadas por los funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Mariara permitieron conocer lo ocurrido en el sector El Ereigüe, municipio San Joaquín, estado Carabobo.

Así asesinaron a la joven Yorgelys Silva

El informe oficial reveló que, el día del crimen, la víctima fue interceptada por dos delincuentes, mientras se desplazaba hacia el lugar de trabajo de su madre.

Los hombres la sometieron por la fuerza, la golpearon salvajemente, abusaron sexualmente de ella, le infligieron quemaduras de cigarrillo en diversas partes del cuerpo y finalmente la estrangularon con las trenzas de sus propios zapatos.

Por este crimen las autoridades capturaron a los sospechosos, quienes eran vecinos de la misma comunidad de Yorgelys. Los criminales quedaron identificados como Johny Oviedo Infante, de 55 años y conocido por el apodo “El Patoguiri”, quien presenta antecedentes policiales por el delito de homicidio; y Alí José Alonzo Graterol, de 33 años, apodado “El Morocho”, con historial delictivo por drogas.

Capturan a los homicidas en Carabobo

Durante las investigaciones, los detectives del Cicpc lograron localizar y detener a los implicados en procedimientos realizados en el sector Manuelita Sáenz y en la carretera nacional San Joaquín–Guacara.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Carabobo.

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