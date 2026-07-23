Tragedia en el viaje de retorno: muere venezolano en accidente de autobús en Panamá

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​Un ciudadano venezolano de 30 años perdió la vida en Panamá tras registrarse un accidente de tránsito en el autobús en el que viajaba junto a otros nueve migrantes, quienes se encontraban en proceso de repatriación voluntaria hacia el sur del continente, según informaron fuentes oficiales del gobierno panameño este jueves.

​El siniestro involucró a un vehículo adscrito al Servicio Nacional de Migración (SNM) y ocurrió la tarde del miércoles en las inmediaciones de un puesto de control policial ubicado en la zona de Lago de Bayano, a aproximadamente 100 kilómetros al este de Ciudad de Panamá.

Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado las causas que originaron el hecho.

​Pasajeros lesionados reciben atención médica

​En el colectivo viajaban diez migrantes y cinco funcionarios del servicio migratorio panameño. A excepción del ciudadano venezolano fallecido, el resto de los ocupantes se encuentra en condición estable y recibe atención médica en diversos centros hospitalarios de la zona.

Las autoridades de Panamá no han divulgado las identidades ni las nacionalidades del resto de los pasajeros afectados.

​La unidad de transporte se dirigía hacia la provincia de Darién, específicamente a un albergue temporal donde los migrantes aguardan logística para retornar a sus países de origen, ya sea a través de vuelos humanitarios o mediante embarcaciones con destino a Colombia.

​Retorno voluntario financiado por EEUU

​El traslado formaba parte del programa de repatriación voluntaria puesto en marcha a principios de mayo por el Gobierno de Panamá. La iniciativa permite a ciudadanos indocumentados, principalmente venezolanos, acceder a vuelos o rutas de salida gratuitas financiadas por Estados Unidos, bajo un acuerdo bilateral suscrito entre ambas naciones para controlar el flujo migratorio registrado en la selva del Darién.

​Estas acciones se enmarcan en el cambio de dinámicas migratorias de la región, donde el endurecimiento de los controles en las fronteras norteamericanas ha motivado a un número indeterminado de personas a emprender el retorno hacia Suramérica.