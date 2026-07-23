Tragedia en el viaje de retorno: muere venezolano en accidente de autobús en Panamá

Un ciudadano venezolano de 30 años perdió la vida en Panamá tras registrarse un accidente de tránsito en el autobús en el que viajaba junto a otros nueve migrantes, quienes se encontraban en proceso de repatriación voluntaria hacia el sur del continente, según informaron fuentes oficiales del gobierno panameño este jueves.
El siniestro involucró a un vehículo adscrito al Servicio Nacional de Migración (SNM) y ocurrió la tarde del miércoles en las inmediaciones de un puesto de control policial ubicado en la zona de Lago de Bayano, a aproximadamente 100 kilómetros al este de Ciudad de Panamá.
Hasta el momento, las autoridades locales no han precisado las causas que originaron el hecho.
Pasajeros lesionados reciben atención médica
En el colectivo viajaban diez migrantes y cinco funcionarios del servicio migratorio panameño. A excepción del ciudadano venezolano fallecido, el resto de los ocupantes se encuentra en condición estable y recibe atención médica en diversos centros hospitalarios de la zona.
Las autoridades de Panamá no han divulgado las identidades ni las nacionalidades del resto de los pasajeros afectados.
La unidad de transporte se dirigía hacia la provincia de Darién, específicamente a un albergue temporal donde los migrantes aguardan logística para retornar a sus países de origen, ya sea a través de vuelos humanitarios o mediante embarcaciones con destino a Colombia.
Retorno voluntario financiado por EEUU
El traslado formaba parte del programa de repatriación voluntaria puesto en marcha a principios de mayo por el Gobierno de Panamá. La iniciativa permite a ciudadanos indocumentados, principalmente venezolanos, acceder a vuelos o rutas de salida gratuitas financiadas por Estados Unidos, bajo un acuerdo bilateral suscrito entre ambas naciones para controlar el flujo migratorio registrado en la selva del Darién.
Estas acciones se enmarcan en el cambio de dinámicas migratorias de la región, donde el endurecimiento de los controles en las fronteras norteamericanas ha motivado a un número indeterminado de personas a emprender el retorno hacia Suramérica.