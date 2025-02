Expareja del “Maldito Cris” ofrece entrevista desde cárcel de Perú: Sin remordimiento

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Wanda del Valle alias la “Bebecita del crimen” y expareja de Christopher Fuentes conocido en el mundo de la delincuencia como “Maldito Cris”, se encuentra recluida en una cárcel de Perú, donde está acusada por varios delitos.

Al ser preguntada por el periodista si estaba arrepentida, la mujer de 28 años respondió: “¿De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada?”, en un tono altanero, refiere Perú 21.

También la confrontó por los múltiples asesinatos que cometió el delincuente, ahora muerto, contra dos policías que “les dolieron a sus familias”

“También me hubiese dolido, como me dolió a mí cuando lo mataron (Maldito Cris). Ya él pagó lo suficiente con su muerte, no voy a juzgarlo y lo voy a defender hasta que yo muera, era un sentimiento que teníamos”, respondió.

“Para mí él no es un miserable, no es (...) Y yo sigo insistiendo en mi inoscencia”, agregó.

El “Maldito Cris” fue abatido por la Policía de Perú el 16 de junio de 2023, en la zona norte de Lima, Perú, tras una larga persecución en la que iba junto a otros dos sujetos que quedaron detenidos.

Tras conocer la muerte de su expareja, la “Bebecita del Crimen” ofreció hasta 40 mil dólares para quien atente contra la vida contra el coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP), Víctor Revoredo, a quien afirma "no conocer".

Debido a la amenza, las autoridades emprendieron la búsqueda de la mujer, madre de un niño de entre 11 y 13 año, sin embargo, scapó a Colombia.

Siendo capturada el 6 de diciembre de 2023 en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, durante una operación conjunta liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con el respaldo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, reseñó Infobae.

Su detención se llevó a cabo en cumplimiento de una notificación roja de Interpol que solicitaba su captura con fines de extradición.

Para el 30 de diciembre fue extraditada a Perú, por los delitos de conspiración y oferta de servicios sicariales, pues también la vincularon con la banda criminal “Tren de Aragua”.

