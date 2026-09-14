Hallan sin vida a padre e hijo pescadores tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Organismos de seguridad e inspección marítima localizaron los cuerpos sin vida de Eduardo Villalobos, de 51 años de edad, y su hijo Emmanuel Villalobos, de 19 años, en las aguas del Lago de Maracaibo, luego de que ambos fueran reportados como desaparecidos tras el embate de un fenómeno meteorológico mientras realizaban labores de pesca.

Los trabajadores del mar, residenciados en el sector Punta del Bajo del municipio Miranda, en el estado Zulia, fueron sorprendidos por fuertes lluvias y oleaje mientras cumplían con sus faenas habituales. La contingencia motivó el despliegue de un operativo conjunto de búsqueda articulado entre la Dirección de Seguridad Ciudadana, comités de pescadores locales y cuerpos de rescate en la zona insular.

Especialistas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumieron las averiguaciones correspondientes y el protocolo de autopsia para precisar las causas formales de los decesos, teniéndose como hipótesis principal la muerte por inmersión debido a las condiciones climáticas adversas.

Ante el suceso, el director municipal de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Miranda, Giordano López, exhortó a las comunidades pesqueras y a los trabajadores lacustres a reforzar las medidas de prevención y resguardo operativo durante el desplazamiento de frentes de inestabilidad atmosférica por el occidente del país.

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