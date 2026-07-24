Revelan el estado de salud del bebé que fue abandonado: lo dejaron en una zona boscosa

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Un recién nacido permanece estable y bajo constante supervisión médica en el área de Retén del Hospital Dr. José Rangel, ubicado en Villa de Cura.



Cuerpos de seguridad hallaron a la criatura durante la madrugada del miércoles en un sector boscoso del estado Aragua. Tras el hallazgo, los funcionarios activaron un despliegue inmediato con las autoridades locales para socorrer al infante.

El niño llegó de emergencia al centro hospitalario con signos de hipotermia a pocas horas de su nacimiento. Por su parte, el personal médico y de enfermería reaccionó con rapidez y logró estabilizar sus signos vitales en poco tiempo.



En este momento, el menor muestra una clara mejoría y responde bien al tratamiento de los especialistas. En este sentido, los trabajadores de la salud que cuidan al lactante lo bautizaron de cariño como Ángel de Jesús, a quien brindan atención y afecto mientras el Estado mantiene su resguardo.

Gobernadora de Aragua



Durante un recorrido por el hospital, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, elogió el trabajo en equipo entre los organismos policiales, la alcaldía y los profesionales sanitarios. Asimismo, la mandataria hizo un llamado a la conciencia ciudadana para fomentar una paternidad y maternidad responsables con base en valores y principios humanos.



Mientras el bebé completa su recuperación en Villa de Cura, los cuerpos policiales avanzan con las investigaciones para esclarecer el suceso y determinar quiénes incurrieron en este hecho.

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