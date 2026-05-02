Tres personas resultaron heridas tras intento de robo en Caracas

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La mañana de este viernes un delincuente asaltó una unidad de transporte que viajaba hacia Plaza Venezuela, específicamente en la Avenida Libertador. No obstante, tras el fracaso del robo, el sujeto atacó a tres pasajeros con un arma blanca antes de bajar del vehículo.



Por su parte, los testigos del hecho relataron que el agresor arremetió contra las víctimas y les provocó heridas de distinta gravedad. Luego del incidente, el atacante escapó con rumbo desconocido.

Equipos de emergencia en el lugar



Diversos cuerpos de seguridad y rescate llegaron pronto al sitio para atender la situación:

-Ángeles de la Autopista: los paramédicos viales prestaron los primeros auxilios.

-Bomberos de Caracas y Salud Chacao: ambos equipos agilizaron la atención médica de los heridos.

-Policía Nacional Bolivariana (PNB): los funcionarios resguardaron el perímetro del suceso.



Actualmente, las autoridades mantienen un despliegue en toda Caracas para localizar al responsable.

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