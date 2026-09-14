¿Cuáles son los diez nombres de perro más utilizados en EEUU?

El nombre Bella se posicionó en el primer lugar del ranking nacional de nombres para perros en Estados Unidos correspondiente al año 2026, según un informe publicado por la revista US News & World Report.

El estudio se elaboró a partir del análisis de más de 500.000 registros provenientes de la industria de seguros para mascotas, recopilados entre enero de 2022 y junio de 2026 para determinar las preferencias de los dueños en todo el territorio estadounidense.

Principales posiciones y tendencias nacionales

El balance nacional sitúa en los primeros puestos a las siguientes denominaciones:

Primer lugar: Bella, encabezando la lista tras liderar en 25 estados, entre ellos Florida, Texas, Pensilvania y Nueva Jersey. El auge de la palabra en Estados Unidos cobró fuerza con personajes de ficción como Bella Swan (de la saga Twilight ) y la vigencia de referentes del cine infantil.

Bella, encabezando la lista tras liderar en 25 estados, entre ellos Florida, Texas, Pensilvania y Nueva Jersey. El auge de la palabra en Estados Unidos cobró fuerza con personajes de ficción como Bella Swan (de la saga ) y la vigencia de referentes del cine infantil. Segundo lugar: Luna, con mayor predominio en 12 estados, incluidos California y Nueva York.

Luna, con mayor predominio en 12 estados, incluidos California y Nueva York. Tercer lugar: Max, opción que previamente ocupó el primer puesto en mediciones de años anteriores.

Max, opción que previamente ocupó el primer puesto en mediciones de años anteriores. Resto del top 10: Coco, Daisy, Milo, Buddy, Lucy, Charlie y Lola.

Variaciones regionales e influencias culturales

El informe señala que las elecciones responden tanto a tendencias locales como a la influencia de producciones audiovisuales y personajes de la cultura popular. A nivel estatal se registraron preferencias específicas que difieren del promedio nacional. En Hawái, el nombre más registrado fue Koa, mientras que en Montana la primera posición correspondió a Barron, opciones que no figuran dentro de los primeros 100 lugares de la lista general.

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