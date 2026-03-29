Rechazan 26 millones de dólares: Dos mujeres de Kentucky frenan construcción de centro de datos en sus tierras

Suscríbete a nuestros canales

Una explotación agrícola de 1.200 acres en las cercanías de Maysville, Kentucky, se encuentra en disputa tras el rechazo de una oferta de 26 millones de dólares por parte de sus dueñas.

La propuesta, realizada por una corporación tecnológica, pretendía adquirir la mitad de la propiedad para la instalación de un centro de datos. Ida Huddleston y su hija Delsia Bare manifestaron su negativa basándose en la trayectoria centenaria de su familia en el cultivo de trigo y la cría de ganado.

Legado familiar frente a la oferta monetaria

La decisión responde a una conexión generacional con la tierra que data de la década de 1860. Para la familia, el valor del suelo agrícola supera las proyecciones financieras presentadas.

"Mi abuelo y bisabuelo vivieron aquí, pagaron impuestos y alimentaron a una nación. No hay suficiente dinero para reemplazar 200 años de historia", afirmó Delsia Bare.

Por su parte, Ida Huddleston subrayó su desconfianza hacia el desarrollo industrial:

"Sabemos cuándo nuestra comida está desapareciendo y cuándo nuestras tierras se quedan sin agua".

Proyecciones de empleo y desarrollo local

Desde la perspectiva económica, las autoridades locales defienden el proyecto por su potencial impacto laboral. Según promotores, la instalación del centro de datos podría generar hasta 1.500 empleos en construcción y 400 puestos permanentes.

Tyler McHugh, director de desarrollo industrial local, indicó que el proyecto

"se convertiría en uno de los tres principales empleadores de nuestra zona, transformando la base fiscal del condado".

Impacto ambiental y expansión

A pesar del rechazo de la familia Huddleston, la empresa interesada ha solicitado la rezonificación de unas 2.000 hectáreas adicionales tras pactar con otros 18 propietarios vecinos. Los residentes que se oponen han manifestado preocupación por el alto consumo de agua y energía que requieren estas infraestructuras para el enfriamiento de equipos. El proceso administrativo continúa en las cortes fiscales de Kentucky mientras se evalúan las normativas de distanciamiento industrial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube