Clientes de Taco Bell demandan a la cadena: exigen justicia tras brote de lechuga contaminada

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Un grupo de siete personas presentó una demanda contra Taco Bell por un brote de diarrea vinculado a la lechuga servida en sus restaurantes.

La demanda, interpuesta en el Tribunal del Distrito Este de Míchigan, busca un juicio con jurado y compensaciones por los daños sufridos tras consumir productos contaminados.

Este brote de ciclosporiasis afecta a más de 7 000 personas en varios estados, incluyendo Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental, según la FDA y los CDC.

Afectados

Los demandantes aseguran que contrajeron la infección intestinal tras ingerir lechuga iceberg rallada distribuida por Taylor Fresh Food, el principal proveedor de ensaladas y vegetales frescos cortados.

Connie Horton, una de las afectadas, fue hospitalizada después de visitar un Taco Bell en dos ocasiones, donde consumió productos con lechuga.

Horton experimentó más de 11 días de síntomas graves y tuvo que seguir trabajando a pesar de su malestar según recoge EFE.

Otro demandante, Ryan McRae, también sufrió problemas de salud tras consumir lechuga en Taco Bell, lo que lo llevó a ser ingresado en el hospital después de experimentar diarrea severa y otros síntomas.

Aunque el resto de los demandantes no requirió hospitalización, todos presentaron cuadros clínicos similares que incluyeron vómitos y diarrea.

Medidas

Ante el descubrimiento del vínculo entre la lechuga y el parásito, Taco Bell retiró el producto de todos sus restaurantes.

La situación resalta la importancia de la seguridad alimentaria y la responsabilidad de las cadenas de comida rápida en la protección de la salud de sus clientes.

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