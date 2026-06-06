¿Cuánto cuesta el asilo en EEUU? La tarifa de USCIS y quiénes deben pagarla

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El proceso de asilo humanitario en los Estados Unidos ha sido históricamente uno de los pocos trámites migratorios exentos de cargas impositivas directas para el solicitante.

Sin embargo, debido a las reformas estructurales de financiamiento implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el panorama de los costos ha generado dudas.

A continuación, te explicamos con precisión cómo funciona el cobro de la tarifa anual de asilo, quiénes deben pagarla, los costos de los trámites asociados y las consecuencias de no cumplir con los pagos obligatorios en el sistema migratorio estadounidense.

Tarifa anual de asilo de 102 dólares: ¿Cuándo aplica?

La respuesta rápida y fundamental es: el Formulario I-589 (Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción) NO tiene un costo de presentación directo. Enviar tu caso inicial para solicitar protección ante el gobierno de los Estados Unidos sigue siendo completamente gratis.

Sin embargo, para financiar el enorme retraso en el procesamiento de casos humanitarios —que satura el sistema con millones de expedientes activos en las cortes de inmigración— se aplica una tarifa anual de sostenimiento de $102 dólares, la cual se activa bajo condiciones muy específicas:

Condición temporal: solo se cobra si tu solicitud de asilo ha estado pendiente de resolución por más de 1 año . A partir de ese momento, USCIS está facultado para requerir este pago anual en cualquier instante.

El sistema de avisos: oficialmente, USCIS debe enviarte una notificación con 30 días de anticipación para cubrir el monto. Esta alerta suele llegar por correo postal o electrónico.

El problema de los avisos perdidos: organizaciones como el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP) han advertido que muchos solicitantes nunca reciben el aviso físico o digital y solo se enteran del adeudo al revisar sus perfiles en internet.

Recomendación clave: No te confíes. Visita regularmente tu cuenta en línea de USCIS, ingresa tu número de extranjero (A-Number) y verifica el estatus de tu número de recibo de asilo para comprobar si tienes un saldo pendiente.

Si desconoces tu número de recibo de asilo, puedes comunicarte a la línea telefónica de atención de USCIS al 800-375-5283, decir la palabra “Infopass” en el menú de voz para ser transferido con un agente humano y solicitar dicha información.

Guía paso a paso para realizar el pago de forma segura

Si el sistema te indica que debes pagar la tarifa de $102 dólares, el proceso debe realizarse exclusivamente a través de las plataformas autorizadas por el gobierno:

Métodos aceptados: puedes pagar utilizando una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o mediante una transferencia directa desde una cuenta bancaria estadounidense. Si no posees una cuenta o tarjeta, puedes comprar una tarjeta de débito prepagada en efectivo en cualquier establecimiento comercial (asegúrate de que tenga fondos suficientes para cubrir el monto exacto). Guarda el código de rastreo: al finalizar la transacción en línea, la pantalla mostrará un código denominado Agency Tracking ID (Número de seguimiento de la agencia). Toma una captura de pantalla o anótalo de inmediato. Esta es la única vez que aparecerá en el sistema y es tu respaldo principal si ocurre un error en la plataforma. Confirmación oficial: Tras el pago, USCIS emitirá un recibo digital en tu cuenta o te lo enviará por correo postal. Si transcurren 2 meses y no has recibido este comprobante, llama al soporte de USCIS (800-375-5283) usando la palabra clave “Infopass” para reportar la anomalía.

Costos y tarifas asociadas al proceso de asilo

Aunque la solicitud de protección no tiene un costo inicial, los trámites derivados para poder vivir y trabajar legalmente en el país sí conllevan aranceles que debes prever:

1. El Permiso de Trabajo (Formulario I-765)

Los solicitantes de asilo obtienen el derecho a solicitar una Autorización de Empleo (EAD) una vez que se cumplen 180 días desde la fecha de recepción de su solicitud de asilo (lo que se conoce técnicamente como el "reloj de asilo").

Primer permiso de trabajo (Inicial): es completamente gratuito para los solicitantes que pertenecen a la categoría regulatoria (c)(8).

Renovaciones obligatorias: las extensiones de tu permiso de trabajo (que se emiten de forma anual o bienal) sí tienen costo. La tarifa estándar para renovar el permiso de trabajo por correo postal es de 470 dólares, mientras que el trámite realizado de forma digital (en línea) se reduce a 420 dólares.

2. Servicios Biométricos

La toma de huellas dactilares y fotografía oficial (servicios biométricos) tiene un costo estándar de $30 dólares. Este monto está exento para los solicitantes de asilo en su trámite inicial, pero podría ser requerido en procesos derivados o apelaciones secundarias.

¿Qué pasa si no pagas una tarifa obligatoria?

En los trámites donde el pago es estrictamente obligatorio (como la renovación de los permisos de trabajo), omitir el dinero o enviar una cantidad incorrecta acarrea penalizaciones administrativas inmediatas por parte de USCIS:

Rechazo automático del expediente: USCIS no congelará ni procesará tu solicitud. Devolverá todo el paquete de documentos físicos a tu dirección de correspondencia junto con una notificación de rechazo, lo que te obligará a reiniciar el trámite desde cero.

Pérdida del estatus legal de empleo: si tu permiso de trabajo actual vence mientras corriges el pago, rearmas el paquete y esperas una nueva respuesta, quedarás inhabilitado temporalmente para trabajar de manera legal en los Estados Unidos, lo que puede afectar tu estabilidad laboral.

Retrasos severos de procesamiento: al ser rechazado tu paquete original, pierdes tu turno en la fila de espera de USCIS, lo que puede retrasar tus autorizaciones de empleo por varios meses adicionales.

Alerta contra fraudes: Nadie legalmente autorizado puede cobrarte una tarifa de presentación a nombre de USCIS por el Formulario I-589 original. Desconfía de notarios, llenapapeles o consultores migratorios que te exijan dinero bajo el argumento de que son tasas obligatorias del gobierno para abrir tu caso de asilo. Si no cuentas con los recursos económicos para cubrir los trámites secundarios con costo, consulta con un abogado con licencia de EE.UU. si eres elegible para un perdón de pago mediante el Formulario I-912 (Solicitud de Exención de Tarifas).

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