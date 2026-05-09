¡Cuidado en la entrevista! Las dos preguntas que te dejarán sin visa americana en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para obtener una visa hacia los Estados Unidos ha dado un giro drástico. Un cable interno del Departamento de Estado, filtrado recientemente, revela una nueva directiva que endurece las entrevistas consulares con un objetivo claro: identificar y rechazar a posibles solicitantes de asilo antes de que pongan un pie en territorio estadounidense.

Esta estrategia, reportada por medios como The Washington Post, busca frenar el uso de visas de turista, estudiante o trabajador temporal como una vía "encubierta" para solicitar protección humanitaria una vez dentro del país.

Las dos preguntas que pueden anular tu visa

Bajo el nuevo protocolo, los oficiales consulares tienen la instrucción obligatoria de formular dos preguntas específicas. La respuesta a estas interrogantes es definitiva: un "sí" puede significar la negación inmediata del documento.

Las preguntas clave son:

¿Has sufrido daños, violencia o maltrato en tu país de origen o en tu última residencia habitual? ¿Temes sufrir daños, persecución o maltrato si regresas a ese país?

Según las directrices oficiales, el solicitante debe responder "no" a ambas para que el trámite continúe. Si una persona admite tener miedo o haber sufrido violencia, el consulado interpreta que existe una intención implícita de pedir asilo, lo cual es incompatible con el propósito de una visa de "no inmigrante" (temporal).

Mayor escrutinio para turistas y estudiantes

Este endurecimiento no discrimina categorías. Las nuevas preguntas se están aplicando de forma sistemática en las entrevistas para:

Visas de Turista (B1/B2).

Visas de Estudiante (F, M, J).

Permisos de Trabajo Temporal (H-1B, L, etc.).

Las autoridades estadounidenses reiteran que el asilo es un recurso que solo puede solicitarse estando físicamente dentro de EE. UU.

Por lo tanto, cualquier indicio de temor por la seguridad personal expresado en la embajada se considera una "señal de alerta" de que el individuo no planea regresar a su país de origen.

Nuevas tarifas y la "Cuota Anual de Asilo" (AAF)

A la par de las restricciones en las visas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha implementado la Ley de Reconciliación HR 1 de 2025, que introduce cambios financieros severos para quienes ya tienen procesos de asilo en curso.

A partir del 29 de mayo de 2026, entra en vigor la Cuota Anual de Asilo (AAF). Los solicitantes deberán pagar este cargo cada año mientras su caso esté pendiente. Si el pago no se realiza en un plazo de 30 días tras la notificación:

El USCIS rechazará automáticamente la solicitud de asilo.

Se cancelarán los permisos de trabajo (Formulario I-765) asociados.

Se podría iniciar un proceso de deportación inmediato para quienes no tengan otro estatus legal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube