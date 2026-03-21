El mercado de los $17 mil millones: por qué los supermercados en EEUU tiran lo que tú podrías comer

Suscríbete a nuestros canales

Mientras millones de personas en Estados Unidos luchan contra la inflación en el supermercado, toneladas de comida perfectamente comestible terminan en la basura solo por no ser "estéticamente perfectas".

En ese contexto, el modelo de negocio de Abhi Ramesh se convirtió en tendencia y trae una solución brillante (y deliciosa) para un problema de 17 mil millones de dólares.

Aquí tienes el análisis de cómo una manzana "fea" está cambiando la despensa de miles de familias.

El negocio de lo "imperfecto": Misfits Market

Fundada en Filadelfia en 2018, Misfits Market nació de una observación simple en un huerto: las frutas que no tienen el tamaño o la forma "estándar" de los supermercados son desechadas, a pesar de estar frescas y nutritivas.

La misión: Rescatar alimentos que los minoristas tradicionales rechazan por su apariencia.

El impacto: Hasta la fecha, el proyecto ha evitado que 90,000 toneladas de comida terminen en vertederos.

El ahorro: Los consumidores pueden obtener descuentos de hasta un 20% en comparación con las tiendas convencionales.

“El ecosistema de los supermercados se ha construido para garantizar que todo sea perfectamente uniforme. Pero la calidad interna es mucho más importante que la estética”, afirma Ramesh.

La crisis del desperdicio en cifras

El desperdicio de alimentos en EE. UU. no es solo un problema ambiental, es una falla económica masiva que organizaciones como Kanbe’s Markets han cuantificado:

Dato Impacto Anual en EE. UU. Productos rechazados +9 millones de toneladas Valor económico perdido 17.000 millones de dólares Inseguridad alimentaria 1 de cada 7 personas padece hambre Desperdicio total 1/3 de toda la comida producida se tira

¿Cómo funciona el proceso de rescate?

Misfits Market opera principalmente como una tienda de comestibles en línea que conecta directamente al agricultor con el consumidor final, eliminando intermediarios que exigen "perfección visual".

Recolección: Compran excedentes y productos con "imperfecciones" directamente en las granjas. Empaquetado: Los productos se clasifican por calidad nutricional, no por forma. Distribución: Colaboran con más de 60 organizaciones, incluyendo Feeding America, para asegurar que la comida llegue a donde más se necesita a través de envíos a domicilio.

Aunque el negocio aún trabaja para alcanzar la rentabilidad total, su crecimiento demuestra que el consumidor del 2026 valora más la sostenibilidad y el ahorro que una zanahoria perfectamente recta.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube