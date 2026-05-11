Evacuación por hantavirus: ¿quiénes son los neoyorquinos rescatados del crucero?

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La preocupación por la seguridad en los viajes internacionales aumenta tras los reportes de contagios en embarcaciones recreativas. Los protocolos de salud pública se activan de inmediato para prevenir la entrada de patógenos peligrosos al territorio nacional.

Expertos en virología monitorean la evolución de los pasajeros que tuvieron contacto con zonas de riesgo durante su travesía. La coordinación entre estados resulta vital para gestionar el retorno seguro de los viajeros a sus hogares.

La gobernadora Kathy Hochul informó que tres neoyorquinos se encuentran entre los 17 estadounidenses evacuados del desafortunado crucero afectado por el hantavirus, según Hochul. Los afectados residen en la ciudad de Nueva York y en los condados de Orange y Westchester.

¿Cuál es el destino de los pasajeros neoyorquinos?

Un vuelo de repatriación médica trasladó a los ciudadanos el pasado domingo hacia el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. En estas instalaciones, los especialistas realizarán evaluaciones exhaustivas y mantendrán a las personas bajo un periodo de cuarentena preventiva.

Los pacientes podrán regresar a sus casas tras las pruebas iniciales, pero deberán completar seis semanas adicionales de exámenes médicos. El virus en cuestión presenta una tasa de mortalidad alarmante que alcanza el 38% de los casos registrados.

La mandataria estatal señaló que existe un periodo de seguimiento obligatorio de 42 días para asegurar que no existan contagios activos. Cada viajero decidirá si cumple este plazo en Nebraska o busca alternativas de salud en sus respectivos estados de origen.

¿Qué medidas toma el estado por el hantavirus?

Kathy Hochul declaró que sigue la situación de cerca debido a la alta densidad poblacional que caracteriza a la ciudad de Nueva York. "Tengo que hacer lo responsable y prepararme", afirmó la funcionaria ante los medios de comunicación locales este lunes.

Aunque la gobernadora descartó la posibilidad de una pandemia similar a la COVID-19, mantiene la vigilancia sobre posibles contactos secundarios. La noticia coincide con reportes de dos residentes de Nueva Jersey que estuvieron expuestos al mismo crucero holandés.

Las autoridades sanitarias no revelaron las identidades de los tres pasajeros evacuados por razones de privacidad y seguridad médica. Sin embargo, el equipo de respuesta rápida del estado permanece en alerta ante cualquier síntoma que presenten los repatriados.

¿Qué riesgos implica el brote en EEUU?

El hantavirus requiere una detección temprana para evitar desenlaces fatales dada su agresividad en el sistema respiratorio humano. Por ello, las pruebas de laboratorio continuarán de manera rigurosa durante el mes y medio posterior a la evacuación.

El gobierno federal coordinó el operativo de rescate médico para centralizar el monitoreo en una unidad especializada de alta seguridad. Los resultados de estas evaluaciones determinarán si el estado de Nueva York aplica restricciones adicionales en sus puertos.

La transparencia en la información busca calmar a la población mientras se ejecutan los planes de contingencia previstos para estos escenarios. La prioridad actual se centra en garantizar que el virus no circule en las zonas urbanas más pobladas del noreste.

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