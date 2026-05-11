¿Alquiler gratis en Nueva York? La polémica medida que salvaría a 2 millones de personas

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La Junta de Directrices de Renta de la Ciudad de Nueva York (RGB) abrió la puerta a una histórica congelación de alquileres tras aprobar un rango de ajustes que oscila entre el 0% y el 2% para contratos de un año.

Esta decisión preliminar, tomada en una tensa sesión en Queens, representa una victoria política para el alcalde Zohran Mamdani, quien busca cumplir su promesa de campaña de frenar los aumentos por cuatro años.

Restricciones

No obstante, el organismo también incluyó topes de hasta el 4% para contratos de dos años, una medida que busca equilibrar las finanzas de los propietarios frente al encarecimiento de seguros y servicios básicos.

El voto definitivo ocurrirá el próximo 25 de junio, en un contexto donde la tasa de disponibilidad de vivienda en la metrópoli ha caído a mínimos históricos según detalla El Diario NY.

Importancia

La determinación de la junta surge bajo una intensa presión social y política, mientras miles de familias enfrentan el posible agotamiento de los fondos federales de vales de vivienda (EHV).

El debate es de gran importancia para la estabilidad económica de 2 millones de inquilinos, especialmente tras los incrementos del 3% y 4.5% aplicados durante el 2025.

Posturas

Mientras grupos de defensa legal exigen la congelación total citando el aumento en los ingresos de los arrendadores por tercer año consecutivo, las asociaciones de pequeños propietarios denuncian una supuesta injerencia indebida del Ayuntamiento.

El sector inmobiliario advierte que mantener rentas fijas impide cubrir los altos impuestos a la propiedad, lo que anticipa una batalla legal inminente si la ciudad oficializa el aumento cero el próximo mes.

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