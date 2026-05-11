¿Tienes uno de estos iPhone? Entonces Apple te debe dinero y así puedes reclamarlo

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Apple desembolsará 250 millones de dólares para compensar a miles de usuarios en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo legal por presunta publicidad engañosa.

La demanda colectiva sostiene que la compañía promocionó funciones avanzadas de Siri e inteligencia artificial que no estaban disponibles al momento del lanzamiento, afectando a quienes adquirieron dispositivos de alta gama bajo promesas tecnológicas incumplidas.

Modelos

Los consumidores que compraron un iPhone 16, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025 podrían ser elegibles para recibir una indemnización económica que oscila entre los 25 y 95 dólares por equipo.

Este proceso legal subraya la presión sobre las grandes tecnológicas respecto a la transparencia en sus campañas de marketing. Es importante destacar que el pago final dependerá del volumen total de solicitudes aprobadas por el tribunal de California una vez que el acuerdo reciba la validación judicial definitiva.

¿Cómo hacer el reclamo?

Según detalla Mundo Now, aunque el portal oficial está en fase de preparación, estos son los pasos que debes seguir para asegurar tu compensación:

Verifica tu modelo y fecha: Confirma que posees un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o iPhone 16 comprado entre junio de 2024 y marzo de 2025.

Confirma que posees un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o iPhone 16 comprado entre junio de 2024 y marzo de 2025. Prepara el número de serie: Ten a mano el identificador único de tu dispositivo (ajustes > general > información).

Ten a mano el identificador único de tu dispositivo (ajustes > general > información). Monitorea el sitio oficial: Mantente atento al lanzamiento del portal gestionado por Clarkson Law Firm o el sitio web dedicado al acuerdo judicial.

Mantente atento al lanzamiento del portal gestionado por Clarkson Law Firm o el sitio web dedicado al acuerdo judicial. Completa el formulario: Una vez habilitado, ingresa tus datos de contacto y la prueba de compra si el sistema lo requiere.

ingresa tus datos de contacto y la prueba de compra si el sistema lo requiere. Elige el método de pago: Selecciona cómo deseas recibir el dinero (transferencia, cheque o depósito digital) antes de la fecha límite que establezca el tribunal.

Importante

Aunque Apple no ha habilitado el portal de reembolsos, los documentos judiciales ya confirman la creación de una plataforma digital donde los afectados deberán completar sus formularios.

Esta medida busca resarcir a los usuarios que pagaron precios premium por herramientas de inteligencia artificial que sufrieron retrasos significativos en su implementación.

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