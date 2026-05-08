De 15.000 a 3.000 alumnos: cómo la caída en la inmigración vacía las aulas de Miami-Dade

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Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (MDCPS) han puesto en marcha un ambicioso plan de reorganización que podría culminar con el cierre o la transformación radical de nueve centros educativos.

La propuesta, que será sometida a votación de la Junta Escolar el próximo mes, responde a una crisis silenciosa: una reducción sostenida en la matrícula que está comprometiendo el financiamiento estatal y la calidad de la oferta académica.

Las 9 escuelas en la lista de reorganización

El distrito ha identificado nueve planteles que, debido a su baja ocupación, están bajo la lupa administrativa. La propuesta contempla desde cierres definitivos hasta la consolidación de servicios:

Primarias: Parkway, Rainbow Park, Lenora B. Smith, Phillis Wheatley, Pine Villa y Robert Moton.

Secundarias: Miami Springs Middle y Richmond Heights Middle.

Centros K-8: Mandarin Lakes K-8.

El miembro de la Junta Escolar, Steve Gallon, advirtió que algunas de estas instituciones han perdido más de 100 estudiantes en solo cinco años.

Esta pérdida masiva de alumnos impide que las escuelas mantengan programas especializados o asignaturas clave, dejando a los estudiantes restantes en desventaja competitiva.

¿Por qué se están vaciando las escuelas?

Las autoridades educativas señalan que no existe una sola causa, sino una "tormenta perfecta" de factores socioeconómicos que han expulsado a las familias del sistema público:

Costo de vida: el encarecimiento de la vivienda ha forzado el traslado de familias jóvenes hacia otros estados. Competencia educativa: el crecimiento exponencial de las escuelas chárter y otras alternativas privadas. Tendencias demográficas: una reducción notable en la tasa de natalidad en el condado. Factor Inmigratorio: según Gallon, la política migratoria federal ha sido determinante. Mientras que en años anteriores el distrito recibía entre 10,000 y 15,000 estudiantes inmigrantes, este año la cifra se desplomó a solo 3,000 alumnos.

Innovación frente al cierre: el modelo 6-12

No todo el plan se basa en clausuras. El distrito busca implementar modelos de reconversión innovadores, como el propuesto para Miami Springs Middle.

La idea es integrar esta escuela secundaria con Miami Springs Senior High School para crear una gran academia que abarque desde el 6.º hasta el 12.º grado.

Según Danny Espino, miembro de la Junta, este formato permitiría que los estudiantes más avanzados obtengan créditos de secundaria antes de tiempo, optimizando el uso de las instalaciones y recursos docentes.

Incertidumbre en la comunidad

A pesar de las justificaciones técnicas y financieras, la noticia ha generado una profunda preocupación en vecindarios históricos.

Para muchos padres, estas escuelas no son solo edificios, sino pilares sociales que han definido la identidad de sus comunidades durante décadas.

La decisión final sobre el destino de estos nueve centros educativos se tomará en la sesión de la Junta Escolar del próximo mes, donde se espera una fuerte participación de las familias afectadas.

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