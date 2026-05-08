Alerta en Miami: cae banda que asaltaba tras ventas por Facebook Marketplace (+ Recomendaciones para protegerte)

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Lo que iniciaba como una transacción rutinaria para vender un celular o una computadora en plataformas digitales, terminaba en episodios de violencia y robo al norte de Miami, Florida.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó la desarticulación de un grupo organizado vinculado a, al menos, 17 incidentes delictivos reportados entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

El "modus operandi": citas falsas y perfiles engañosos

La investigación revela que los sospechosos utilizaban redes sociales para identificar anuncios de dispositivos de alta gama, especialmente iPhones y laptops.

Tras contactar a las víctimas, coordinaban encuentros presenciales en sectores del noroeste de la ciudad, particularmente en las inmediaciones de la Avenida 6 y la Calle 152 (Distrito Intracoastal).

Una vez en el sitio, los delincuentes pasaban del interés comercial a la intimidación. Según los reportes policiales, los crímenes variaban desde "hurtos repentinos" (arrebatar el equipo y huir) hasta robos a mano armada.

¿Tiene información? Si usted fue víctima de este grupo o tiene detalles adicionales, puede contactar de forma anónima a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).

Los implicados y los cargos

La operación encubierta, realizada el pasado martes, permitió la captura de los principales sospechosos:

Terrell Barry (20 años): enfrenta cargos graves de robo a mano armada. En un incidente de abril, amenazó de muerte a un vendedor mientras exhibía una pistola.

enfrenta cargos graves de robo a mano armada. En un incidente de abril, amenazó de muerte a un vendedor mientras exhibía una pistola. Adrion Hall (22 años): vinculado a través de un número telefónico usado para crear los perfiles falsos. Se le acusa de hurto mayor por el robo de un iPhone 16.

vinculado a través de un número telefónico usado para crear los perfiles falsos. Se le acusa de hurto mayor por el robo de un iPhone 16. Nikell Etienne (23 años): acusado de robo con violencia y allanamiento. Fue identificado gracias a una fotografía tomada por una de las víctimas antes de ser asaltada.

acusado de robo con violencia y allanamiento. Fue identificado gracias a una fotografía tomada por una de las víctimas antes de ser asaltada. Menor de edad (17 años): acusado de robo mediante violencia; su identidad permanece bajo reserva legal.

Información actualizada:

Las autoridades han confirmado que la cifra de incidentes relacionados podría aumentar a medida que más víctimas identifiquen a los detenidos.

Hasta la fecha, se contabilizan 11 robos con violencia y 6 hurtos mayores.

La MDSO enfatizó que el uso de tácticas encubiertas, agentes posando como vendedores, fue clave para interceptar a la banda en su último intento de asalto.

Cómo vender de forma segura en Miami

Dada la recurrencia de estos casos, las autoridades recomiendan seguir este protocolo de seguridad para cualquier transacción pactada por internet:

Utilice las "Safe Exchange Zones": las estaciones de policía de Miami-Dade y Hialeah cuentan con zonas vigiladas por cámaras específicamente diseñadas para intercambios comerciales. Verifique el perfil del comprador: desconfíe de cuentas creadas recientemente, sin amigos en común o sin foto de perfil real. Nunca vaya solo: si es posible, acuda acompañado y realice la cita en lugares públicos con alta afluencia de personas (centros comerciales o cafeterías). No entregue el equipo antes del pago: en el caso de transferencias digitales (Zelle o Venmo), confirme que el dinero esté disponible en su saldo bancario antes de retirarse.

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