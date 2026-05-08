Subsidio por desempleo en EEUU: estos son los requisitos que debes cumplir para solicitarlo

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El número de estadounidenses que solicitaron subsidio por desempleo en la semana que finalizó el 2 de mayo aumentó en 10.000, hasta alcanzar las 200.000, según informó el Departamento de Trabajo el jueves 7 de mayo. Esta cifra es inferior a las 205.000 nuevas solicitudes que esperaban los analistas consultados por la empresa de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos en EEUU y constituyen una medida casi en tiempo real de la salud del mercado laboral. Los solicitantes deben contar con una autorización de empleo vigente para ser elegibles, ya que el subsidio es una compensación basada en aportes previos del empleador al sistema de seguridad social.

Para gestionar el beneficio por desempleo, los trabajadores deben acudir a las entidades gubernamentales encargadas de la fuerza laboral en cada estado. Estas oficinas operan bajo distintos nombres dependiendo de la jurisdicción, como el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) en Florida, el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) en California o el Departamento del Trabajo (DOL) en Nueva York.

Estatus legal y requisitos

El acceso al seguro de desempleo no es universal para todos los residentes; está condicionado estrictamente por la situación migratoria del solicitante.

Ciudadanos y Residentes : Tienen derecho pleno a solicitar el beneficio si cumplen con el historial salarial requerido.

: Tienen derecho pleno a solicitar el beneficio si cumplen con el historial salarial requerido. Titulares de Permiso de Trabajo : Los extranjeros con un Documento de Autorización de Empleo (EAD) vigente, ya sea por asilo en trámite, TPS u otras categorías migratorias, pueden calificar. El estatus debe haber sido legal tanto en el momento de ganar los salarios como al momento de pedir la ayuda.

: Los extranjeros con un vigente, ya sea por asilo en trámite, TPS u otras categorías migratorias, pueden calificar. El estatus debe haber sido legal tanto en el momento de ganar los salarios como al momento de pedir la ayuda. Restricción para indocumentados: Las personas sin un estatus legal que les permita trabajar no son elegibles para este subsidio, ya que uno de los requisitos es estar "disponible para trabajar", algo que legalmente no pueden cumplir ante el sistema federal.

Para ser elegible para el seguro de desempleo, el peticionario debe demostrar que su situación actual no es producto de una renuncia voluntaria sin causa justificada o de un despido por conducta inapropiada.

Motivo de cese : La causa debe estar vinculada a recortes de personal, falta de trabajo disponible o cierre de la empresa.

: La causa debe estar vinculada a recortes de personal, falta de trabajo disponible o cierre de la empresa. Base salarial : El trabajador debe haber ganado un monto mínimo de ingresos durante un "período base" (generalmente los últimos 12 a 18 meses) para determinar el monto del beneficio.

: El trabajador debe haber ganado un monto mínimo de ingresos durante un "período base" (generalmente los últimos 12 a 18 meses) para determinar el monto del beneficio. Búsqueda activa: Es obligatorio estar físicamente capaz de trabajar, disponible para aceptar un empleo de inmediato y demostrar que se está buscando una nueva oportunidad laboral de forma recurrente.

Proceso de solicitud y mantenimiento del beneficio

La mayoría de los estados permiten realizar la petición a través de sus portales web oficiales, vía telefónica o, en algunos casos, de manera presencial.

Información personal : Se requiere el número de Seguro Social (SSN), dirección de residencia, número de teléfono y una identificación oficial vigente.

: Se requiere el número de Seguro Social (SSN), dirección de residencia, número de teléfono y una identificación oficial vigente. Historial laboral : Se debe proporcionar el nombre exacto de la empresa, dirección del empleador y las fechas de inicio y fin de la relación laboral del último año y medio.

: Se debe proporcionar el nombre exacto de la empresa, dirección del empleador y las fechas de inicio y fin de la relación laboral del último año y medio. Datos bancarios: Para agilizar el depósito de los fondos, es necesario contar con el número de ruta y cuenta bancaria, aunque algunos estados también ofrecen el envío de tarjetas de débito prepagadas.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario debe realizar una "certificación" semanal o quincenal para mantener el flujo del subsidio. En este paso, el ciudadano declara que continúa desempleado, que no ha rechazado ofertas de trabajo adecuadas y reporta cualquier ingreso menor que haya obtenido en ese periodo. El monto del pago varía según el estado, pero generalmente representa una fracción del salario promedio anterior y se otorga por un máximo de 6 meses en la mayoría de las jurisdicciones, salvo que existan extensiones federales vigentes.

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