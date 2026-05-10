El Seguro Social en EEUU cambia tus pagos: estos son los nuevos montos que recibirás en 2026

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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos se prepara para una fase de ajustes técnicos que impactará directamente en la economía de millones de beneficiarios durante los próximos meses de 2026.

Ante señales económicas mixtas, las proyecciones actuales sugieren que el incremento anual por el Ajuste por Costo de Vida (COLA) será considerablemente más moderado en comparación con los picos superiores al 8% registrados en periodos anteriores.

Este escenario resulta importante para los jubilados y personas con ingresos fijos, quienes deben equilibrar sus presupuestos personales frente a una inflación que, aunque muestra signos de desaceleración, sigue presionando los costos de la vivienda y los servicios básicos en todo el país.

Cambios

Según detalla Solo Dinero estos son los cambios que vienen durante el año para el Seguro Social:

Ajuste por Costo de Vida (COLA): Un incremento porcentual basado en los índices de inflación actuales que podría ser menor al de años pasados.

Un incremento porcentual basado en los índices de inflación actuales que podría ser menor al de años pasados. Deducciones de Medicare: Posibles aumentos en las primas de salud que se descuentan automáticamente, reduciendo el monto neto recibido.

Posibles aumentos en las primas de salud que se descuentan automáticamente, reduciendo el monto neto recibido. Situación personal del beneficiario: Modificaciones por cambios en el estado civil, ingresos adicionales no reportados o actualizaciones en el historial laboral.

Modificaciones por cambios en el estado civil, ingresos adicionales no reportados o actualizaciones en el historial laboral. Gestión administrativa: Corrección de errores en la base de datos o actualizaciones de seguridad que podrían generar ajustes temporales en la emisión de los cheques.

Impacto

La capacidad de adaptación financiera de la comunidad hispana en Estados Unidos será puesta a prueba, dado que este sector depende en gran medida del Seguro Social como su principal sustento durante el retiro.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos acceder de forma constante a los portales oficiales para verificar sus estados de cuenta y anticipar cualquier variación en sus depósitos.

En un entorno de volatilidad económica, mantenerse informado y planificar el gasto con base en los nuevos márgenes de beneficio es la estrategia más importante para proteger la estabilidad del hogar y evitar sorpresas desagradables en el flujo de caja mensual.

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