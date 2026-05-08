Estas son las rutas alternas por el megacierre de la interestatal I-285 en Georgia

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Las autoridades de transporte del estado de Georgia emitieron una alerta crítica para los conductores que se desplazan por el área metropolitana de Atlanta.

A partir de este viernes 8 de mayo a las 7:00 de la noche, se procederá al cierre total de un tramo estratégico de la autopista interestatal I-285, una restricción que se mantendrá de forma ininterrumpida durante todo el fin de semana hasta el lunes 11 de mayo a las 5:00 de la mañana.

El bloqueo completo de la vía responde a la ejecución de trabajos urgentes de mantenimiento y mejoras en la estructura del puente de la zona, impidiéndose por completo el tránsito regular de vehículos a través del sector afectado.

¿Cuál es la zona exacta del cierre?

La interrupción del paso afectará la I-285 en ambas direcciones (norte y sur), específicamente en el tramo comprendido entre:

Salida 9: MLK Jr. Dr. / SR 139.

Salida 7: Cascade Rd.

Debido a que no se permitirá el flujo vehicular en este punto, las autoridades de tránsito prevén demoras severas y un fuerte efecto dominó en las autopistas conectoras adyacentes.

Rutas alternas autorizadas para evitar el colapso

Para sortear la zona de obras y evitar quedar atrapado en las retenciones, el Departamento de Transporte de Georgia recomienda utilizar los siguientes desvíos y conexiones viales:

Ruta Alterna 1 (Norte): Tomar la I-20 Oeste para conectar con la I-75/85 Norte (desde la I-285 Oeste de Cascade Rd. hacia la I-75/85 Norte).

Ruta Alterna 2 (Sur): Tomar la I-20 Este para enlazar con la I-75/85 Sur (desde la I-285 Este de MLK Jr. Dr. hacia la I-75/85 Sur).

Ruta Alterna 3 (Oeste/Este): Utilizar la SR 78 (Stone Mountain Fwy) según sea necesario para evitar aproximarse al área del cierre del puente.

Dado que el tráfico pesado afectará el condado de Fulton, los expertos en movilidad sugieren a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Planifique con anticipación: Sume tiempo adicional a sus estimaciones de viaje habituales, ya que las demoras serán significativas.

Tecnología a la mano: Usa aplicaciones de navegación con actualización de tráfico en tiempo real para verificar el estado de las vías antes de salir.

Considere el transporte público: Durante este fin de semana, el uso de trenes o autobuses locales representa una excelente opción para evitar las autopistas.

Conduzca con precaución: Manténgase alerta a las señalizaciones de obra y sea paciente al transitar cerca del personal técnico y las maquinarias desplegadas.

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