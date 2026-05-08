¿Cómo cobrar el nuevo reembolso de $5.000 en Nueva York?

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Miles de neoyorquinos están a punto de recibir un alivio financiero inesperado. El estado ha implementado medidas para devolver dinero directamente a los bolsillos de sus ciudadanos, con montos que, en algunos casos, pueden llegar hasta los $5.000 dólares.

Gracias a la expansión de programas de reembolso y la agilización de fondos no reclamados, la administración estatal busca hacer frente al aumento en el costo de vida.

Aquí te contamos quiénes son elegibles y los pasos que debes seguir para asegurarte de recibir tu pago, según las fuentes oficiales del estado.

El "Fast-Track" de fondos no reclamados: el camino a los $5,000

La noticia más importante viene de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York. El contralor Thomas P. DiNapoli ha anunciado recientemente una gran actualización en el Programa de Pagos Expeditos (Fast-Track).

Antes, este programa enviaba cheques automáticos de hasta $250 por fondos olvidados en cuentas bancarias antiguas, depósitos de servicios públicos o cheques que no se habían cobrado.

Pero para el 2026, el estado ha decidido aumentar el límite de estos pagos automáticos a $5.000.

¿Cómo reclamar este dinero?

Según la web oficial osc.ny.gov, el proceso es más sencillo que nunca:

Verificación automática: El estado utiliza tecnología de cruce de datos para identificar a los dueños legítimos.

Si el sistema te encuentra, recibirás una carta de notificación seguida del cheque.

Búsqueda manual: Si no quieres esperar, puedes ingresar a la base de datos de Fondos No Reclamados (Unclaimed Funds) en el sitio oficial del Contralor. Solo necesitas tu nombre y apellido para ver si tienes dinero "atrapado" que el estado te debe devolver.

Sin cargos: La fuente oficial enfatiza que este proceso es gratuito. Si alguien te pide dinero por "ayudarte" a cobrarlo, es una estafa.

Reembolsos por Inflación y Créditos STAR para Propietarios

Además de los fondos no reclamados, el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (Tax.NY.gov) continúa distribuyendo alivios fiscales clave:

Reembolsos por Inflación

Como parte del presupuesto estatal 2025-2026, el estado aprobó cheques de reembolso por inflación.

Estos pagos se envían a quienes presentaron su declaración de impuestos (Formulario IT-201) y cumplen con ciertos umbrales de ingresos.

Los montos varían según el estado civil, llegando hasta los $400 dólares para familias que presentan una declaración conjunta.

Crédito escolar STAR en Nueva York

Para los propietarios de viviendas, el programa STAR (School Tax Relief) sigue siendo la fuente principal de ahorro.

Basic STAR: Para ingresos menores a $500.000.

Enhanced STAR: Para adultos mayores de 65 años con ingresos limitados, donde los ahorros son significativamente mayores.

Es importante mencionar que, según Tax.NY.gov, a partir de 2026, la actualización de STAR Básico a "Enhanced" será automática para la mayoría de los residentes que cumplan la edad, eliminando trámites burocráticos.