Comida gratis en California: calendario de distribución para este fin de semana

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Varias organizaciones y bancos de alimentos de California han organizado jornadas de entrega gratuita para ayudar a familias y personas mayores.

A continuación, te contamos dónde y cómo puedes acceder a estos beneficios entre el 8 y el 10 de mayo de 2026.

Distribuciones destacadas en el Sur de California

El Banco de Alimentos de San Diego y sus socios comunitarios tienen un calendario activo para el programa de alimentos para personas mayores y la distribución general.

Viernes 8 de mayo:

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Clairemont): Ubicada en 4741 Mt. Abernathy Avenue, San Diego, CA 92117. La entrega se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Bernardo Plaza Ct: En 11740 Bernardo Plaza Ct, San Diego, CA 92128, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Sábado 9 de mayo

Salvation Army Downtown: Ubicado en 730 F Street, San Diego, CA 92101. Estaremos abiertos de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

Our Saviour Center (El Monte): El Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles ha confirmado jornadas de distribución y empaque con voluntarios en lugares asociados.

Se sugiere verificar la disponibilidad local en el área de San Gabriel y El Monte a partir de las 8:00 a.m.

Comida gratis en el Norte de California y el Área de la Bahía

En la parte norte del estado, el San Francisco-Marin Food Bank se encarga de coordinar despensas móviles y puntos de distribución fijos para asegurarse de que nadie pase hambre durante el fin de semana del Día de las Madres.

Sábado 9 de mayo:

Fairfax Food Pantry: Se encuentra en 2398 Sir Francis Drake Blvd, Fairfax, y estará abierta de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Kerner Drive-thru Pantry: Ubicada en 2550 Kerner Blvd, San Rafael, esta despensa ofrece un servicio de autoservicio (drive-thru) que funcionará de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Calvary Baptist Church: En San Francisco, con turnos de distribución que comienzan a las 7:00 a.m. y 10:00 a.m.

Colecta anual “Stamp Out Hunger” en California

El próximo sábado 9 de mayo marca la 34.ª edición de la colecta anual "Stamp Out Hunger", organizada por la National Association of Letter Carriers (NALC) y el USPS.

Aunque es un día dedicado a la donación, fuentes oficiales como About.usps.com nos cuentan que este esfuerzo ayuda directamente a los bancos de alimentos locales en California, asegurando que tengan lo necesario para las entregas de la semana siguiente.

¿Cómo acceder a la comida gratis?

Si necesitas este apoyo, aquí te dejamos algunos pasos a seguir:

Identificación: Algunos programas para personas mayores (de 60 años o más) pueden pedirte que demuestres tu edad e ingresos básicos.

Llega temprano: La comida se reparte por orden de llegada, así que asegúrate de llegar pronto antes de que se acaben las existencias.

Bolsas propias: Aunque muchas organizaciones ofrecen cajas, es buena idea llevar tus propias bolsas reutilizables.

Buscadores oficiales: No olvides usar herramientas como el localizador de Second Harvest of Silicon Valley o el mapa interactivo del LA Regional Food Bank para estar al tanto de cualquier cambio de última hora en las ubicaciones.

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