Asistencia

Comida gratis en California: calendario de distribución para este fin de semana

El estado de California reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria durante el segundo fin de semana de mayo. 

Por Barbara Cordova
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 12:00 pm

Varias organizaciones y bancos de alimentos de California han organizado jornadas de entrega gratuita para ayudar a familias y personas mayores. 

A continuación, te contamos dónde y cómo puedes acceder a estos beneficios entre el 8 y el 10 de mayo de 2026.

Distribuciones destacadas en el Sur de California

El Banco de Alimentos de San Diego y sus socios comunitarios tienen un calendario activo para el programa de alimentos para personas mayores y la distribución general.

Viernes 8 de mayo:

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Clairemont): Ubicada en 4741 Mt. Abernathy Avenue, San Diego, CA 92117. La entrega se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Bernardo Plaza Ct: En 11740 Bernardo Plaza Ct, San Diego, CA 92128, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Sábado 9 de mayo

Salvation Army Downtown: Ubicado en 730 F Street, San Diego, CA 92101. Estaremos abiertos de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

Our Saviour Center (El Monte): El Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles ha confirmado jornadas de distribución y empaque con voluntarios en lugares asociados. 

Se sugiere verificar la disponibilidad local en el área de San Gabriel y El Monte a partir de las 8:00 a.m.

Comida gratis en el Norte de California y el Área de la Bahía

En la parte norte del estado, el San Francisco-Marin Food Bank se encarga de coordinar despensas móviles y puntos de distribución fijos para asegurarse de que nadie pase hambre durante el fin de semana del Día de las Madres.

Sábado 9 de mayo:

Fairfax Food Pantry: Se encuentra en 2398 Sir Francis Drake Blvd, Fairfax, y estará abierta de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Kerner Drive-thru Pantry: Ubicada en 2550 Kerner Blvd, San Rafael, esta despensa ofrece un servicio de autoservicio (drive-thru) que funcionará de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Calvary Baptist Church: En San Francisco, con turnos de distribución que comienzan a las 7:00 a.m. y 10:00 a.m.

Colecta anual “Stamp Out Hunger” en California

El próximo sábado 9 de mayo marca la 34.ª edición de la colecta anual "Stamp Out Hunger", organizada por la National Association of Letter Carriers (NALC) y el USPS. 

Aunque es un día dedicado a la donación, fuentes oficiales como About.usps.com nos cuentan que este esfuerzo ayuda directamente a los bancos de alimentos locales en California, asegurando que tengan lo necesario para las entregas de la semana siguiente.

¿Cómo acceder a la comida gratis? 

Si necesitas este apoyo, aquí te dejamos algunos pasos a seguir:

Identificación: Algunos programas para personas mayores (de 60 años o más) pueden pedirte que demuestres tu edad e ingresos básicos.

Llega temprano: La comida se reparte por orden de llegada, así que asegúrate de llegar pronto antes de que se acaben las existencias.

Bolsas propias: Aunque muchas organizaciones ofrecen cajas, es buena idea llevar tus propias bolsas reutilizables.

Buscadores oficiales: No olvides usar herramientas como el localizador de Second Harvest of Silicon Valley o el mapa interactivo del LA Regional Food Bank para estar al tanto de cualquier cambio de última hora en las ubicaciones.

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