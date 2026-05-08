EEUU ampliará las sanciones económicas para Cuba: esto dijo Marco Rubio sobre las razones

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Este viernes, 8 de mayo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó en Roma la aplicación de nuevas sanciones contra la estructura económica del Gobierno cubano.

Tras un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el funcionario explicó que estas medidas buscan frenar el control financiero de la cúpula militar en la isla.

De acuerdo con la agencia EFE, Rubio aseguró que las acciones no van dirigidas contra los ciudadanos cubanos, sino contra el grupo empresarial Gaesa.

Ponen el foco sobre Gaesa

El secretario de Estado describe a Gaesa como un conglomerado bajo el mando de generales cubanos que genera ingresos millonarios. Rubio afirmó que este grupo funciona como una empresa privada con más recursos que el propio presupuesto del Estado cubano.

Además, el funcionario sostuvo que el dinero recaudado por esta entidad solo beneficia a sus miembros y queda fuera del alcance de la gente común.

Impacto en la infraestructura y servicios

La administración estadounidense critica que ninguno de los beneficios de este holding se invierta en obras públicas o alimentos. Rubio mencionó que no se destina un solo centavo a la construcción de carreteras o puentes.

Tampoco existe evidencia de que estos recursos sirvan para garantizar productos básicos como el arroz para los habitantes de la isla.

¿Cuál es el objetivo de las sanciones?

Washington justificó estas medidas bajo el argumento de que el régimen cubano desvía fondos de manera ilegal hacia unos pocos bolsillos.

El secretario de Estado reiteró que el propósito es castigar a las empresas que roban al pueblo en favor de una élite reducida. De esta forma, EEUU mantiene su postura de presión económica contra las estructuras que sostienen al sistema político actual en Cuba.

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