IRS reembolsará millones en multa: ¿Quiénes califican?

Suscríbete a nuestros canales

Millones de personas en Estados Unidos podrían estar a un paso de recuperar el dinero que pagaron en multas al IRS durante la pandemia de COVID-19.

Un reciente fallo judicial, junto con las alertas de la Defensoría del Contribuyente (TAS), ha abierto una ventana de oportunidad que tiene una fecha límite crucial: el 10 de julio de 2026.

El origen del reembolso: El caso Kwong vs. EEUU

Según información oficial de la National Taxpayer Advocate (TAS), que es un organismo independiente dentro del IRS, un fallo en el caso federal Kwong v. U.S. estableció que las leyes de emergencia por la pandemia realmente extendieron los plazos para presentar impuestos.

Esto implica que muchas de las multas que el IRS impuso entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2023 podrían haber sido aplicadas de manera incorrecta.

Durante este tiempo, el IRS evaluó más de 120 millones de multas por razones como:

● No presentar la declaración a tiempo.

● No pagar los impuestos dentro del plazo establecido.

● No cumplir con los pagos de impuestos estimados.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución de multas por pandemia al IRS?

Según la información que encontramos en IRS.gov y el blog oficial de la TAS, hay varios grupos de contribuyentes que podrían beneficiarse:

● Individuos y familias que presentaron sus declaraciones de impuestos tarde durante el periodo de desastre federal (2020-2023).

● Pequeñas empresas y corporaciones que enfrentaron multas por hacer depósitos tardíos o por errores en sus declaraciones informativas internacionales.

● Sucesiones y fideicomisos que pagaron intereses o penalidades entre 2020 y 2023.

¿Cómo puedes solicitar tu dinero?

A diferencia de otros programas de alivio que hemos visto antes, este proceso no es automático.

La Defensora Nacional del Contribuyente, Erin M. Collins, advierte que los ciudadanos deben actuar antes del 10 de julio de 2026 para proteger sus derechos mediante una "reclamación de protección".

Pasos para realizar el reclamo:

● Descarga el Formulario 843: Disponible en el sitio oficial del IRS (Claim for Refund and Request for Abatement).

● Encabezado específico: Se recomienda escribir claramente en la parte superior del formulario: "Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case" (Reclamación de reembolso de protección conforme al caso Kwong).

● Envío por correo postal: Este trámite no puede realizarse de forma electrónica. Debe enviarse en papel al centro de servicio del IRS que corresponda a tu zona de residencia.

Recomendaciones del IRS a los contribuyentes

El IRS recomienda a todos los contribuyentes que revisen sus transcripciones de cuenta de impuestos en el portal oficial en línea para asegurarse de que no se les hayan impuesto multas durante los años fiscales de la pandemia.

Dado que el caso legal todavía está en proceso, presentar este formulario ahora garantiza que, si la decisión final favorece a los contribuyentes, tendrás derecho a recibir tu cheque de reembolso, incluso si el plazo estándar de prescripción ya ha pasado. No olvides la fecha límite del 10 de julio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube