Servicio Postal de EEUU: nuevas normas ponen en discusión envío de pistolas por correo

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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) analiza una propuesta que podría permitir nuevamente el envío de pistolas por correo, una posibilidad que no se contempla de forma general desde hace casi 100 años.

La discusión surge a partir de una revisión legal impulsada por el Departamento de Justicia, que cuestiona la validez de la normativa vigente desde 1927. Esa ley restringe el envío de armas cortas por correo, salvo en casos específicos autorizados, con el objetivo histórico de reducir la violencia armada.

Cambios propuestos en la normativa postal

El USPS plantea actualizar sus reglas para permitir el envío de armas de fuego ocultables, como pistolas y revólveres, bajo condiciones específicas de control y seguridad.

Actualmente, el servicio solo autoriza el traslado de armas largas como rifles y escopetas, siempre que cumplan con normas estrictas de embalaje.

Argumentos a favor de la propuesta

El Departamento de Justicia sostiene que las diferencias entre leyes estatales dificultan el transporte legal de armas para actividades como la caza o el tiro deportivo. También argumenta que, en algunos casos, el correo sería la única alternativa viable para mover armas de forma legal entre jurisdicciones distintas.

Además, defensores de la medida consideran que el cambio modernizaría el sistema postal y lo adaptaría a las necesidades actuales de los usuarios que poseen armas legalmente registradas.

Diversos fiscales generales de estados gobernados por demócratas han expresado su rechazo a la propuesta. Consideran que la medida debilitaría las leyes estatales de control de armas y podría facilitar el acceso a personas no autorizadas.

Los opositores advierten que el cambio podría generar vacíos en la supervisión del transporte de armas, especialmente en lo relacionado con la verificación de antecedentes y el cumplimiento de requisitos de seguridad. También señalan que podría complicar las investigaciones de delitos con armas de fuego.

Según estas autoridades, las regulaciones estatales actuales incluyen cursos de seguridad, evaluaciones de salud mental y verificaciones de antecedentes, mecanismos que podrían verse debilitados si se aprueba la nueva norma federal.

El USPS aún evalúa los comentarios públicos antes de tomar una decisión definitiva sobre la propuesta.

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