Banca

Mercantil anuncia jornadas para apertura de cuentas y cambio de tarjetas hasta el 15 de mayo: solo un requisito

Por Robert Lobo
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 12:00 pm
Mercantil anuncia jornadas para apertura de cuentas y cambio de tarjetas hasta el 15 de mayo: solo un requisito

El Banco Mercantil anunció una nueva jornada especial en la que los usuarios podrán realizar trámites de apertura de cuentas y renovación de tarjetas de débito

La actividad se llevará a cabo entre el 11 y el 15 de mayo, en horario de 8:30 am a 3:30 pm, en varias oficinas distribuidas en el país.

Dicha iniciativa busca facilitar el acceso a servicios bancarios básicos, permitiendo a más personas incorporarse al sistema financiero o actualizar sus productos de manera rápida y sencilla.

Trámites disponibles durante la jornada

Durante estos días de atención especial, los usuarios podrán realizar dos gestiones principales sin mayores requisitos administrativos.

Entre los servicios habilitados destacan:

  • Apertura de cuenta corriente simplificada
  • Cambio de tarjeta de débito por la nueva Mastercard Mercantil

Requisito único para los usuarios

Uno de los puntos más relevantes de esta jornada es que solo se requiere presentar la cédula de identidad vigente para realizar cualquier trámite. 

Oficinas habilitadas para las jornadas

  • Distrito Capital: Caricuao
  • Miranda: La Castellana, C.C Tolón
  • Mérida: Glorias Patrias
  • Monagas: San Simón, Punta de Mata
  • Zulia: Santa Bárbara
  • Carabobo: Puerto Cabello, El Recreo (Valencia) 

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