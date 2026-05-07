Gran Feria del Celular llega a Caracas con Cashea este 8 y 9 de mayo: detalles

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El centro de Caracas se convierte en el epicentro de la tecnología este viernes 8 y sábado 9 de mayo con la llegada de la "Gran Feria del Celular".

A partir de las 9:00 de la mañana, los espacios del C.C. Metrocenter, ubicado en Capitolio, municipio Libertador, se anticipan al Día de las Madres.

Este evento promete reunir ofertas exclusivas y amplias facilidades de pago para los usuarios capitalinos.

Gran Feria del Celular llega a Caracas con Cashea

Gracias a una alianza estratégica entre las tiendas Imgeve, Zonatech y Factory Tech, junto a la plataforma de financiamiento Cashea, los asistentes podrán adquirir equipos de alta gama bajo condiciones especiales de crédito.

Según se pudo conocer, la jornada ofrece la posibilidad de renovar dispositivos móviles con una inicial de apenas el 20%, y el resto en cuotas a través de Cashea.

Entre los modelos más buscados destacan: Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi Redmi A7 Pro y, además de telefonía, habrá un despliegue de equipos de computación de última generación.

Entretenimiento y experiencia gamer

La feria no solo se limitará a la venta de equipos, sino que ofrecerá una experiencia interactiva para toda la familia.

El stand de Factory Tech contará con un despliegue técnico especial con simuladores gamer para que los amantes de los videojuegos puedan probar su destreza en equipos de alta fidelidad.

Los icónicos personajes de videojuegos Sonic y Amy Rose estarán presentes para interactuar con los asistentes y tomarse fotografías.

De igual modo, los usuarios podrán testear en vivo el desempeño de las computadoras portátiles y de escritorio antes de realizar su compra.

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