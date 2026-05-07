Atención freelance: este banco ofrece financiamiento para profesionales en Venezuela

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La entidad financiera Banplus, presenta una nueva solución para los profesionales que deseen impulsar su idea, negocio o profesión.

A través de su portal web, Banplus enlista todos los beneficios que ofrece con estos planes de financiamiento dirigido a profesionales de diversas áreas.

Banplus para profesionales

Entre los beneficios que ofrece Banplus destacan los siguentes:

Acceso a cuentas en bolívares y divisas, con movilización fácil a través de tarjeta de débito sin contacto, pago móvil, Banplus On Line y Banplus Móvil.

Tarjeta de crédito con límite atractivo para uso nacional.

Opciones de financiamiento.

Tarjeta Recargable Internacional para consumos fuera del país o compras en línea.

Cobro práctico y seguro a clientes a través de puntos de venta, pago móvil, transferencias y débito inmediato.

Adquisición de divisas de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Banco Central de Venezuela.

Atención preferencial con tu Ejecutivo de Negocios.

Ventajas Banplus en establecimientos aliados de diversas categorías.

Acceso a eventos especiales exclusivos.

Formación y asesoría a través de Bplus.

¿A quiénes va dirigida esta solución y cuáles son los recaudos?

Por su parte, la periodista Ginette González, detalló en sus redes sociales que estas soluciones están dirigidas a profesionales independientes de carreras como: Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería, Derecho, Arquitectura, Medicina, Comunity Managers, Asesores Digitales, Diseñadores, Asesores Financieros, personas con servicios profesionales freelance entre otros.

Asimismo, especifica que los recaudos son los siguientes:

Mayores a 21 años de edad.

Profesionales bajo relación laboral

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