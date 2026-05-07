Atención freelance: este banco ofrece financiamiento para profesionales en Venezuela

La entidad financiera Banplus, presenta una nueva solución para los profesionales que deseen impulsar su idea, negocio o profesión.
A través de su portal web, Banplus enlista todos los beneficios que ofrece con estos planes de financiamiento dirigido a profesionales de diversas áreas.
Banplus para profesionales
Entre los beneficios que ofrece Banplus destacan los siguentes:
- Acceso a cuentas en bolívares y divisas, con movilización fácil a través de tarjeta de débito sin contacto, pago móvil, Banplus On Line y Banplus Móvil.
- Tarjeta de crédito con límite atractivo para uso nacional.
- Opciones de financiamiento.
- Tarjeta Recargable Internacional para consumos fuera del país o compras en línea.
- Cobro práctico y seguro a clientes a través de puntos de venta, pago móvil, transferencias y débito inmediato.
- Adquisición de divisas de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Banco Central de Venezuela.
- Atención preferencial con tu Ejecutivo de Negocios.
- Ventajas Banplus en establecimientos aliados de diversas categorías.
- Acceso a eventos especiales exclusivos.
- Formación y asesoría a través de Bplus.
¿A quiénes va dirigida esta solución y cuáles son los recaudos?
Por su parte, la periodista Ginette González, detalló en sus redes sociales que estas soluciones están dirigidas a profesionales independientes de carreras como: Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería, Derecho, Arquitectura, Medicina, Comunity Managers, Asesores Digitales, Diseñadores, Asesores Financieros, personas con servicios profesionales freelance entre otros.
Asimismo, especifica que los recaudos son los siguientes:
- Mayores a 21 años de edad.
- Profesionales bajo relación laboral
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