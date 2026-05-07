USCIS reactiva algunos trámites para venezolanos: estos son los nuevos filtros

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A partir de esta semana, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reanudado la gestión de trámites de migración que se encontraban paralizados desde hace 90 días.

La medida beneficia a ciudadanos de Venezuela, Cuba y Haití, junto a otros países incluidos en una lista de 39 naciones que habían sido catalogadas bajo observación especial, lo que mantenía sus expedientes en un estado de suspensión administrativa temporal.

Alcance de la reactivación y protocolos de seguridad

La disposición del organismo federal aplica específicamente para solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ceremonias de naturalización que permanecían estancadas. USCIS precisó que esta reactivación no es generalizada, sino que opera bajo un filtro de seguridad estricto. Cada petición será evaluada individualmente mediante una fiscalización de los perfiles de los peticionarios para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad nacional vigentes antes de emitir una resolución. Los controles se centran en los siguientes ejes:

Verificación de identidad y biometría

Se ha intensificado el cruce de datos biométricos con bases de datos internacionales. Para los venezolanos, esto implica una revisión más profunda de antecedentes penales y policiales, tratando de validar la información ante la falta de cooperación directa con las bases de datos oficiales de Venezuela. Se busca descartar cualquier vinculación con grupos delictivos o fuerzas de seguridad señaladas por violaciones a derechos humanos.

Escrutinio de antecedentes ideológicos y operativos

Los nuevos filtros ponen énfasis en la trayectoria del solicitante. Se realizan entrevistas más exhaustivas para determinar si el peticionario ha tenido participación en actividades que comprometan la seguridad de Estados Unidos o si ha recibido entrenamiento especializado de naturaleza sensible. Esto es especialmente riguroso en los trámites de asilo y naturalización.

Validación de la ruta migratoria y nexos externos

USCIS está evaluando con mayor detalle el historial de viajes y los nexos con terceros países antes de la llegada a territorio estadounidense. Esto se aplica para detectar si el solicitante ha obtenido residencias o ciudadanías en otras naciones de la región, lo cual podría influir en la elegibilidad para ciertos alivios migratorios específicos bajo los nuevos criterios de "flexibilidad selectiva".

Fiscalización de patrocinadores y soporte económico

Para los casos que dependen de un respaldo financiero, la agencia está aplicando una supervisión más estricta sobre la legitimidad de los fondos y el historial de los patrocinadores en Estados Unidos, con el fin de evitar esquemas de fraude o explotación laboral.

El organismo informó a través de su página oficial que, aunque se busca agilizar los procesos detenidos durante el último trimestre, la vigilancia sobre las solicitudes procedentes de las naciones involucradas se mantendrá con los niveles de exigencia técnica y revisión de antecedentes establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

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