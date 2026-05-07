Alianza DoorDash y Kroger: integran pagos con SNAP en miles de tiendas

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El acceso a una nutrición de calidad representa un pilar básico para el bienestar de millones de familias en los Estados Unidos (EEUU). Sin embargo, la brecha digital y la falta de transporte limitan a menudo el uso efectivo de los programas de ayuda estatal.

Las comunidades que residen en zonas con baja disponibilidad de comercios enfrentan obstáculos críticos para adquirir suministros básicos. Estos sectores dependen de soluciones innovadoras que trasladen el mercado directamente hasta la puerta de sus hogares.

En un anuncio oficial, la empresa DoorDash integra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en miles de tiendas Kroger para entrega de comestibles a domicilio. La medida permite que los beneficiarios utilicen su tarjeta EBT en marcas como Ralphs, Harris Teeter y Fred Meyer.

¿Cómo beneficia al usuario esta alianza en la compra de alimentos?

Los clientes pueden adquirir carnes, frutas, verduras y lácteos de forma inmediata a través de la aplicación móvil. Como incentivo, la compañía ofrece envíos sin costo en la primera compra realizada con este método hasta el 15 de junio.

Mike Goldblatt, vicepresidente de la firma, afirmó que el acceso a comida asequible resulta fundamental para el país. Esta colaboración expande el uso de los beneficios que antes solo funcionaban en establecimientos físicos tradicionales.

La integración tecnológica busca reducir las barreras en los llamados "desiertos alimentarios" donde escasean los productos frescos. Los usuarios de SNAP tienen el doble de probabilidades de vivir en estas áreas desatendidas por el comercio regular.

¿Cuál es el alcance en las tiendas Kroger para entrega de comestibles?

Cerca de 2.700 tiendas de la cadena Kroger y sus afiliadas aceptan desde hoy esta modalidad de pago electrónico. Para el cierre de 2025, más de 57.000 establecimientos ya operaban con este sistema dentro de la plataforma de reparto.

Datos de la empresa indican que unos 4.5 millones de personas vincularon ya sus tarjetas de beneficios a la cuenta personal. Esta cifra refleja la alta demanda de servicios digitales entre los sectores con menores ingresos económicos.

El programa SNAP asiste cada mes a más de 42.1 millones de personas en todo el territorio nacional. La cifra, proporcionada por el Departamento de Agricultura (USDA), subraya la importancia de modernizar la entrega de estas ayudas.

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