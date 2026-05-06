Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este jueves 7 de mayo

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Este jueves 7 de mayo de 2026 se llevarán a cabo actividades de entrega de alimentos en los condados de Highlands y Pinellas. Estas jornadas están coordinadas por organizaciones civiles y religiosas para asistir a la comunidad en puntos estratégicos de Florida.

A continuación, se detallan las coordenadas exactas, los horarios de atención y las rutas de acceso para quienes deseen acudir a los puntos de retiro.

Jornada en Highlands: Avon Park

Este operativo es organizado por la asociación Hands for Homeless y cuenta con el patrocinio de United Way.

Hora: De 9:30 a. m. a 11:00 a. m .

De . Dirección GPS: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825.

106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. Si viaja en vehículo: Si maneja desde el norte por la US-27 S, gire a la izquierda en W Main St y luego a la izquierda en N Butler Ave. Si viene desde el sur por la US-27 N, gire a la derecha en W Main St y posteriormente a la izquierda en N Butler Ave. Se recomienda a los conductores llevar la maleta del carro desocupada para agilizar la carga de los productos.

Si maneja desde el norte por la US-27 S, gire a la izquierda en W Main St y luego a la izquierda en N Butler Ave. Si viene desde el sur por la US-27 N, gire a la derecha en W Main St y posteriormente a la izquierda en N Butler Ave. Se recomienda a los conductores para agilizar la carga de los productos. Si viaja en bus: Utilice las rutas de conexión local que transitan por Main St. Deberá realizar trasbordo en los puntos de transferencia de Sebring si viene de otras localidades del condado. Al bajar en la parada más cercana a Butler Ave, deberá caminar aproximadamente tres cuadras. Es indispensable llevar un carrito con ruedas o una maleta para facilitar el traslado de los enseres a pie.

Jornada en Pinellas: Clearwater

El evento en esta localidad es organizado directamente por la Primera Iglesia Nazarena de Clearwater.

Hora: De 5:00 p. m. a 7:00 p. m .

De . Dirección GPS: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764.

1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. Si viaja en vehículo: Si maneja por la US-19, tome la salida hacia Nursery Rd y diríjase hacia el oeste. Si viene desde Belcher Rd, tome Nursery Rd hacia el este hasta llegar a la sede de la iglesia. Se les recuerda a los asistentes tener la maleta del vehículo vacía para facilitar el proceso de logística.

Si maneja por la US-19, tome la salida hacia Nursery Rd y diríjase hacia el oeste. Si viene desde Belcher Rd, tome Nursery Rd hacia el este hasta llegar a la sede de la iglesia. Se les recuerda a los asistentes para facilitar el proceso de logística. Si viaja en bus: Puede utilizar las rutas del sistema PSTA, específicamente la ruta 19 o la 60 con trasbordo hacia las líneas que recorren Nursery Rd o Belcher Rd. El trecho por caminar desde la parada de autobús puede ser de entre 10 y 15 minutos dependiendo de la línea utilizada. Se sugiere contar con un carrito con ruedas o maleta para transportar las provisiones.

Recomendaciones generales para el público

Se aconseja a los interesados presentarse al menos 45 minutos antes de la apertura, ya que la distribución se realiza por orden de llegada hasta que se agote la existencia de los productos. Es prudente llevar protección solar, paraguas ante posibles esperas a la intemperie y agua para beber.

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